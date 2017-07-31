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Новини в Галерия
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2017-07-31 @ 12:47 EEST
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА    
2017-07-31 @ 11:38 EEST
Икономика СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

DBT    No#    DL    Образование    Езикови знания    Бр# незаети    Компютърни умения
ДБТ - Добрич                       
    1029    Мияч, съдове (ръчно)    Без образование        1   
    1291    Експерт, комуникации    Висше    Английски, Немски, Френски    1    MS office, Internet
    1292    Експерт    Висше    Френски, Английски, Немски    1    MS office, Internet
    1197    Специалист, поддръжка    Висше ( познания по електроника и мехатроника)    Английски    1    специални програми
    1287    Счетоводител, оперативен    Висше (Икономика),Средно / Икономически науки        1    база данни на Microsoft
    1219    Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)    Висше (НУПИТ)        1    MS office
    1146    Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет    Висше / Български език и литература        1    база данни
    1113    Ветеринар    Висше / Ветеринарна медицина        1   
    948    Медицинска сестра    Висше / Здравеопазване -комбинирани програми (медицинска сестра или фелдшер)        1   
    1278    Медицинска сестра    Висше / Здравни грижи (степен „Бакалавър” - Медицинска сестра)        2   
    1284    Тарифьор    Висше / Икономически науки        1    база данни на Microsoft
    598    Лекар    Висше / Медицина        4   
    1224    Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ДВГ - квалификация - "Учител по ДВГ"),Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и Твк - З ),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздух        1    продукти и програми
    1272    Социален педагог    Висше / Подготовка на учители по специални предмети (социална и специална педагогика)        1   
    1187    Психолог, училищен    Висше / Психология        1   
    1162    Счетоводител    Висше / Счетоводство и данъчно облагане (икономист)        1    офис пакет
    1101    Стрелочник    Висше / Транспортни  услуги ( железопътна техника),Средно / Транспортни  услуги (Техник по железопътна техника)        1   
    1173    Управител    Висше,Средно        1    МS OFFICE
    1185    Организатор, работа с клиенти    Висше,Средно    Немски    3    MS office
    1117    Общ работник    Начално        2   
    1283    Машинен оператор, моделиране/фасониране на пластмаса    Начално,Основно        1   
    1089    Зареждач, материали и полуфабрикати    Основно        2   
    1133    Мияч, съдове (ръчно)    Основно        1   
    1247    Общ работник    Основно        1   
    1218    Работник, сезонен    Основно        3   
    1115    Шивач    Основно        5   
    1114    Животновъд    Основно        1   
    1228    Мияч, съдове (ръчно)    Основно        1   
    1109    Чистач/ Хигиенист    Основно        3   
    1100    Шивач, обувки    Основно        2   
    1128    Дробоструйчик    Основно        1   
    1268    Машинен оператор, производство на хляб    Основно        6   
    1120    Машинен оператор, шиене на бродерия    Основно        1   
    1078    Мияч, съдове (ръчно)    Основно        3   
    1281    Чистач/ Хигиенист    Основно        1   
    1066    Монтажник, метални конструкции    Основно        1   
    950    Производител, обувки (ръчно)    Основно        2   
    1054    Монтажник    Основно        2   
    1251    Мияч, съдове (ръчно)    Основно        3   
    1041    Производител, обувки (ръчно)    Основно        3   
    1183    Шофьор, автокран    Основно (автокранист)        1   
    1140    Бояджия, стоманени конструкции    Основно (бояджия на метелни изделия)        1   
    1130    Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)    Основно (водопроводчик)        4   
    1179    Гладач    Основно (гладач)        5   
    1116    Гладач    Основно (гладач)        3   
    933    Гладач    Основно (гладач)        1   
    1186    Готвач    Основно (готвач)        1   
    1139    Заварчик    Основно (заварчик)        1   
    1129    Заварчик    Основно (заварчик)        1   
    1238    Камериер/камериерка    Основно (камериер/ка)        2   
    953    Камериер/камериерка    Основно (камериер/ка)        2   
    1240    Камериер/камериерка    Основно (камериер/ка)        4   
    1086    Камериер/камериерка    Основно (камериер/ка)        3   
    1253    Камериер/камериерка    Основно (камериер/ка)        1   
    1065    Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали    Основно (монтажник на мебели)        3   
    1184    Водач, мотокар    Основно (мотокарист)        1   
    1165    Пазач, невъоръжена охрана    Основно (охрана)        1   
    1255    Перач (ръчно)    Основно (перач )        1   
    1236    Помощник-готвач    Основно (пом. готвач)        3   
    1246    Помощник-готвач    Основно (пом. готвач)        3   
    1254    Помощник-готвач    Основно (пом. готвач)        2   
    1135    Помощник-готвач    Основно (пом. готвач)        1   
    1110    Работник, кухня    Основно (работник кухня)        3   
    962    Тапицер    Основно (тапицер)        1   
    1175    Шивач, мъжко/дамско облекло    Основно (шивач)        15   
    1119    Машинен оператор, шиене на облекла    Основно (шивач)        2   
    1108    Шивач    Основно (шивач)        5   
    934    Шивач, мъжко/дамско облекло    Основно (шивач)        2   
    1263    Шивач, обувки    Основно (шивач, обувки)        5   
    1040    Шивач, обувки    Основно (шивач, обувки)        5   
    1152    Шофьор, товарен автомобил (международни превози)    Основно (шофьор -кат. СЕ и всички необходими документи за правоспособност)    Английски    8   
    1201    Машинист, еднокофов багер    Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства        1   
    1176    Работник, ферма за птици    Основно,Без образование        2   
    1166    Чистач/ Хигиенист    Основно,Без образование        1   
    1195    Мияч, съдове (ръчно)    Основно,Без образование        1   
    1203    Чистач/ Хигиенист    Основно,Начално        1   
    1231    Шивач    Основно,Средно        5   
    1088    Шивач, обувки    Основно,Средно        2   
    1174    Работник, ферма за птици    Основно,Средно        1   
    1221    Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап    Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и ТВк - З),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ССМ - квалификация - "Учител по ССМ"),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухо        1    продукти и програми
    2113    Рецепционист    Средно        1   
    1243    Технически сътрудник    Средно    Италиански    1    офис пакет
    1209    Продавач, хранителни продукти    Средно        1   
    2112    Сервитьор    Средно    Английски    1   
    1125    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Средно        1   
    1074    Машинен оператор    Средно        2   
    974    Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн    Средно        2    работа с компютър
    1286    Оператор, производство на акумулатори    Средно        5   
    1270    Готвач, заведение за бързо хранене    Средно        5   
    1262    Охранител    Средно        1   
    1239    Месач    Средно        2   
    1232    Готвач    Средно        3   
    1204    Продавач, хранителни продукти    Средно        2   
    1223    Готвач    Средно (готвач)        1   
    1267    Сътрудник, охрана    Средно (диспечер)        1    база данни
    1280    Дърводелец, мебелист    Средно (дърводелец),Основно (дърводелец)        1   
    1083    Техник, електрически системи    Средно (ел. техник - диагростика на автомобили)        1    база данни
    1189    Гледач,служебни животни    Средно (по възможност ПГ" Ветеринарна медицина")        1   
    1252    Продавач-консултант    Средно (продавач - консултант)        1    база данни и интернет
    1265    Сервитьор    Средно (сервитьор)        3   
    1250    Сервитьор    Средно (сервитьор)        2   
    1271    Барман    Средно (сервитьор, барман)        1   
    1242    Склададжия    Средно (склададжия)        1    база данни и интернет
    1269    Склададжия    Средно (склададжия)        1    база данни и интернет
    1188    Специалист, поддръжка    Средно (техническа квалификация)        1   
    1145    Монтажник    Средно (технически умения)        5   
    1043    Машинен оператор, изделия от бетон    Средно (Технически умения)        2   
    1158    Оператор, пречиствателна станция    Средно (технически умения)        1   
    1039    Фризьор    Средно (фризьор)        1   
    1051    Шофьор, товарен автомобил (международни превози)    Средно (шофьор -кат. СЕ),Основно (шофьор -кат. СЕ)        1   
    1107    Електромонтьор    Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника и енергетика        3   
    1264    Счетоводител, оперативен    Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки        1    MS office
    1112    Ветеринарен техник (фелдшер)    Средно / Растениевъдство и животновъдство (ветеринарен техник)        1   
    1285    Шофьор, товарен автомобил    Средно / Транспортни  услуги        1   
    1102    Маневрист    Средно / Транспортни  услуги        1   
    1216    Шофьор, тежкотоварен автомобил    Средно / Транспортни  услуги,Основно        6   
    1212    Готвач    Средно / Хранителни технологии        1   
    1206    Общ работник    Средно,Основно        2   
    1222    Социален работник в социална услуга    Средно,Основно    Италиански    10   
    1163    Общ работник, оранжерия/парник    Средно,Основно        5   
    1200    Пакетировач    Средно,Основно (задължителна грамотност/четене,писане,смятане/)        3   
    1279    Огняр    Средно,Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и удостоверение за газови съоръжения.)        1   
Филиал Балчик                       
    80    Пълнач    Начално,Основно        1   
    77    Общ работник    Основно        1   
    76    Крояч, платна    Основно        3   
    82    Консултант, продажби ИКТ    Средно        1    Работа с компютър
    79    Пощенски раздавач (пощальон)    Средно        1    Офис пакет
    83    Аниматор    Средно    Руски    1    Работа с компютър
    75    Охранител    Средно        1   
Филиал Добричка                       
    57    Продавач-консултант    Основно,Средно        2   
Филиал Крушари                       
    11    Рехабилитатор    Висше / Терапия и рехабилитация        1    продукти и програми
    9    Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве    Висше / Философия и етика        1   
    10    Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет    Висше / Чужди езици и филологии (Външен лектор - английски език)        1    Word, Ynternet,Exel


 

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