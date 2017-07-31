СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА    

DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения ДБТ - Добрич 1029 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 1 1291 Експерт, комуникации Висше Английски, Немски, Френски 1 MS office, Internet 1292 Експерт Висше Френски, Английски, Немски 1 MS office, Internet 1197 Специалист, поддръжка Висше ( познания по електроника и мехатроника) Английски 1 специални програми 1287 Счетоводител, оперативен Висше (Икономика),Средно / Икономически науки 1 база данни на Microsoft 1219 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше (НУПИТ) 1 MS office 1146 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Български език и литература 1 база данни 1113 Ветеринар Висше / Ветеринарна медицина 1 948 Медицинска сестра Висше / Здравеопазване -комбинирани програми (медицинска сестра или фелдшер) 1 1278 Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (степен „Бакалавър” - Медицинска сестра) 2 1284 Тарифьор Висше / Икономически науки 1 база данни на Microsoft 598 Лекар Висше / Медицина 4 1224 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ДВГ - квалификация - "Учител по ДВГ"),Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и Твк - З ),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздух 1 продукти и програми 1272 Социален педагог Висше / Подготовка на учители по специални предмети (социална и специална педагогика) 1 1187 Психолог, училищен Висше / Психология 1 1162 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъчно облагане (икономист) 1 офис пакет 1101 Стрелочник Висше / Транспортни услуги ( железопътна техника),Средно / Транспортни услуги (Техник по железопътна техника) 1 1173 Управител Висше,Средно 1 МS OFFICE 1185 Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Немски 3 MS office 1117 Общ работник Начално 2 1283 Машинен оператор, моделиране/фасониране на пластмаса Начално,Основно 1 1089 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 2 1133 Мияч, съдове (ръчно) Основно 1 1247 Общ работник Основно 1 1218 Работник, сезонен Основно 3 1115 Шивач Основно 5 1114 Животновъд Основно 1 1228 Мияч, съдове (ръчно) Основно 1 1109 Чистач/ Хигиенист Основно 3 1100 Шивач, обувки Основно 2 1128 Дробоструйчик Основно 1 1268 Машинен оператор, производство на хляб Основно 6 1120 Машинен оператор, шиене на бродерия Основно 1 1078 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3 1281 Чистач/ Хигиенист Основно 1 1066 Монтажник, метални конструкции Основно 1 950 Производител, обувки (ръчно) Основно 2 1054 Монтажник Основно 2 1251 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3 1041 Производител, обувки (ръчно) Основно 3 1183 Шофьор, автокран Основно (автокранист) 1 1140 Бояджия, стоманени конструкции Основно (бояджия на метелни изделия) 1 1130 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Основно (водопроводчик) 4 1179 Гладач Основно (гладач) 5 1116 Гладач Основно (гладач) 3 933 Гладач Основно (гладач) 1 1186 Готвач Основно (готвач) 1 1139 Заварчик Основно (заварчик) 1 1129 Заварчик Основно (заварчик) 1 1238 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 2 953 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 2 1240 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 4 1086 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 3 1253 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 1 1065 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно (монтажник на мебели) 3 1184 Водач, мотокар Основно (мотокарист) 1 1165 Пазач, невъоръжена охрана Основно (охрана) 1 1255 Перач (ръчно) Основно (перач ) 1 1236 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 3 1246 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 3 1254 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 2 1135 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 1 1110 Работник, кухня Основно (работник кухня) 3 962 Тапицер Основно (тапицер) 1 1175 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 15 1119 Машинен оператор, шиене на облекла Основно (шивач) 2 1108 Шивач Основно (шивач) 5 934 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 2 1263 Шивач, обувки Основно (шивач, обувки) 5 1040 Шивач, обувки Основно (шивач, обувки) 5 1152 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Основно (шофьор -кат. СЕ и всички необходими документи за правоспособност) Английски 8 1201 Машинист, еднокофов багер Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 1 1176 Работник, ферма за птици Основно,Без образование 2 1166 Чистач/ Хигиенист Основно,Без образование 1 1195 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Без образование 1 1203 Чистач/ Хигиенист Основно,Начално 1 1231 Шивач Основно,Средно 5 1088 Шивач, обувки Основно,Средно 2 1174 Работник, ферма за птици Основно,Средно 1 1221 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и ТВк - З),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ССМ - квалификация - "Учител по ССМ"),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухо 1 продукти и програми 2113 Рецепционист Средно 1 1243 Технически сътрудник Средно Италиански 1 офис пакет 1209 Продавач, хранителни продукти Средно 1 2112 Сервитьор Средно Английски 1 1125 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 1 1074 Машинен оператор Средно 2 974 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Средно 2 работа с компютър 1286 Оператор, производство на акумулатори Средно 5 1270 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5 1262 Охранител Средно 1 1239 Месач Средно 2 1232 Готвач Средно 3 1204 Продавач, хранителни продукти Средно 2 1223 Готвач Средно (готвач) 1 1267 Сътрудник, охрана Средно (диспечер) 1 база данни 1280 Дърводелец, мебелист Средно (дърводелец),Основно (дърводелец) 1 1083 Техник, електрически системи Средно (ел. техник - диагростика на автомобили) 1 база данни 1189 Гледач,служебни животни Средно (по възможност ПГ" Ветеринарна медицина") 1 1252 Продавач-консултант Средно (продавач - консултант) 1 база данни и интернет 1265 Сервитьор Средно (сервитьор) 3 1250 Сервитьор Средно (сервитьор) 2 1271 Барман Средно (сервитьор, барман) 1 1242 Склададжия Средно (склададжия) 1 база данни и интернет 1269 Склададжия Средно (склададжия) 1 база данни и интернет 1188 Специалист, поддръжка Средно (техническа квалификация) 1 1145 Монтажник Средно (технически умения) 5 1043 Машинен оператор, изделия от бетон Средно (Технически умения) 2 1158 Оператор, пречиствателна станция Средно (технически умения) 1 1039 Фризьор Средно (фризьор) 1 1051 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно (шофьор -кат. СЕ),Основно (шофьор -кат. СЕ) 1 1107 Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника и енергетика 3 1264 Счетоводител, оперативен Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки 1 MS office 1112 Ветеринарен техник (фелдшер) Средно / Растениевъдство и животновъдство (ветеринарен техник) 1 1285 Шофьор, товарен автомобил Средно / Транспортни услуги 1 1102 Маневрист Средно / Транспортни услуги 1 1216 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно / Транспортни услуги,Основно 6 1212 Готвач Средно / Хранителни технологии 1 1206 Общ работник Средно,Основно 2 1222 Социален работник в социална услуга Средно,Основно Италиански 10 1163 Общ работник, оранжерия/парник Средно,Основно 5 1200 Пакетировач Средно,Основно (задължителна грамотност/четене,писане,смятане/) 3 1279 Огняр Средно,Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и удостоверение за газови съоръжения.) 1 Филиал Балчик 80 Пълнач Начално,Основно 1 77 Общ работник Основно 1 76 Крояч, платна Основно 3 82 Консултант, продажби ИКТ Средно 1 Работа с компютър 79 Пощенски раздавач (пощальон) Средно 1 Офис пакет 83 Аниматор Средно Руски 1 Работа с компютър 75 Охранител Средно 1 Филиал Добричка 57 Продавач-консултант Основно,Средно 2 Филиал Крушари 11 Рехабилитатор Висше / Терапия и рехабилитация 1 продукти и програми 9 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Философия и етика 1 10 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Външен лектор - английски език) 1 Word, Ynternet,Exel