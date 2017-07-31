СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 2017-07-31 @ 11:38 EEST СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА



DBT No# DL Образование Езикови знания Бр# незаети Компютърни умения

ДБТ - Добрич

1029 Мияч, съдове (ръчно) Без образование 1

1291 Експерт, комуникации Висше Английски, Немски, Френски 1 MS office, Internet

1292 Експерт Висше Френски, Английски, Немски 1 MS office, Internet

1197 Специалист, поддръжка Висше ( познания по електроника и мехатроника) Английски 1 специални програми

1287 Счетоводител, оперативен Висше (Икономика),Средно / Икономически науки 1 база данни на Microsoft

1219 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше (НУПИТ) 1 MS office

1146 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Български език и литература 1 база данни

1113 Ветеринар Висше / Ветеринарна медицина 1

948 Медицинска сестра Висше / Здравеопазване -комбинирани програми (медицинска сестра или фелдшер) 1

1278 Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (степен „Бакалавър” - Медицинска сестра) 2

1284 Тарифьор Висше / Икономически науки 1 база данни на Microsoft

598 Лекар Висше / Медицина 4

1224 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ДВГ - квалификация - "Учител по ДВГ"),Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и Твк - З ),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздух 1 продукти и програми

1272 Социален педагог Висше / Подготовка на учители по специални предмети (социална и специална педагогика) 1

1187 Психолог, училищен Висше / Психология 1

1162 Счетоводител Висше / Счетоводство и данъчно облагане (икономист) 1 офис пакет

1101 Стрелочник Висше / Транспортни услуги ( железопътна техника),Средно / Транспортни услуги (Техник по железопътна техника) 1

1173 Управител Висше,Средно 1 МS OFFICE

1185 Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Немски 3 MS office

1117 Общ работник Начално 2

1283 Машинен оператор, моделиране/фасониране на пластмаса Начално,Основно 1

1089 Зареждач, материали и полуфабрикати Основно 2

1133 Мияч, съдове (ръчно) Основно 1

1247 Общ работник Основно 1

1218 Работник, сезонен Основно 3

1115 Шивач Основно 5

1114 Животновъд Основно 1

1228 Мияч, съдове (ръчно) Основно 1

1109 Чистач/ Хигиенист Основно 3

1100 Шивач, обувки Основно 2

1128 Дробоструйчик Основно 1

1268 Машинен оператор, производство на хляб Основно 6

1120 Машинен оператор, шиене на бродерия Основно 1

1078 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3

1281 Чистач/ Хигиенист Основно 1

1066 Монтажник, метални конструкции Основно 1

950 Производител, обувки (ръчно) Основно 2

1054 Монтажник Основно 2

1251 Мияч, съдове (ръчно) Основно 3

1041 Производител, обувки (ръчно) Основно 3

1183 Шофьор, автокран Основно (автокранист) 1

1140 Бояджия, стоманени конструкции Основно (бояджия на метелни изделия) 1

1130 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Основно (водопроводчик) 4

1179 Гладач Основно (гладач) 5

1116 Гладач Основно (гладач) 3

933 Гладач Основно (гладач) 1

1186 Готвач Основно (готвач) 1

1139 Заварчик Основно (заварчик) 1

1129 Заварчик Основно (заварчик) 1

1238 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 2

953 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 2

1240 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 4

1086 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 3

1253 Камериер/камериерка Основно (камериер/ка) 1

1065 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Основно (монтажник на мебели) 3

1184 Водач, мотокар Основно (мотокарист) 1

1165 Пазач, невъоръжена охрана Основно (охрана) 1

1255 Перач (ръчно) Основно (перач ) 1

1236 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 3

1246 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 3

1254 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 2

1135 Помощник-готвач Основно (пом. готвач) 1

1110 Работник, кухня Основно (работник кухня) 3

962 Тапицер Основно (тапицер) 1

1175 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 15

1119 Машинен оператор, шиене на облекла Основно (шивач) 2

1108 Шивач Основно (шивач) 5

934 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно (шивач) 2

1263 Шивач, обувки Основно (шивач, обувки) 5

1040 Шивач, обувки Основно (шивач, обувки) 5

1152 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Основно (шофьор -кат. СЕ и всички необходими документи за правоспособност) Английски 8

1201 Машинист, еднокофов багер Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 1

1176 Работник, ферма за птици Основно,Без образование 2

1166 Чистач/ Хигиенист Основно,Без образование 1

1195 Мияч, съдове (ръчно) Основно,Без образование 1

1203 Чистач/ Хигиенист Основно,Начално 1

1231 Шивач Основно,Средно 5

1088 Шивач, обувки Основно,Средно 2

1174 Работник, ферма за птици Основно,Средно 1

1221 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Професионална квалификация (Правоспособност - категория - Твк и ТВк - З),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Магистър/бакалавър - ССМ - квалификация - "Учител по ССМ"),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухо 1 продукти и програми

2113 Рецепционист Средно 1

1243 Технически сътрудник Средно Италиански 1 офис пакет

1209 Продавач, хранителни продукти Средно 1

2112 Сервитьор Средно Английски 1

1125 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно 1

1074 Машинен оператор Средно 2

974 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Средно 2 работа с компютър

1286 Оператор, производство на акумулатори Средно 5

1270 Готвач, заведение за бързо хранене Средно 5

1262 Охранител Средно 1

1239 Месач Средно 2

1232 Готвач Средно 3

1204 Продавач, хранителни продукти Средно 2

1223 Готвач Средно (готвач) 1

1267 Сътрудник, охрана Средно (диспечер) 1 база данни

1280 Дърводелец, мебелист Средно (дърводелец),Основно (дърводелец) 1

1083 Техник, електрически системи Средно (ел. техник - диагростика на автомобили) 1 база данни

1189 Гледач,служебни животни Средно (по възможност ПГ" Ветеринарна медицина") 1

1252 Продавач-консултант Средно (продавач - консултант) 1 база данни и интернет

1265 Сервитьор Средно (сервитьор) 3

1250 Сервитьор Средно (сервитьор) 2

1271 Барман Средно (сервитьор, барман) 1

1242 Склададжия Средно (склададжия) 1 база данни и интернет

1269 Склададжия Средно (склададжия) 1 база данни и интернет

1188 Специалист, поддръжка Средно (техническа квалификация) 1

1145 Монтажник Средно (технически умения) 5

1043 Машинен оператор, изделия от бетон Средно (Технически умения) 2

1158 Оператор, пречиствателна станция Средно (технически умения) 1

1039 Фризьор Средно (фризьор) 1

1051 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Средно (шофьор -кат. СЕ),Основно (шофьор -кат. СЕ) 1

1107 Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника и енергетика 3

1264 Счетоводител, оперативен Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки 1 MS office

1112 Ветеринарен техник (фелдшер) Средно / Растениевъдство и животновъдство (ветеринарен техник) 1

1285 Шофьор, товарен автомобил Средно / Транспортни услуги 1

1102 Маневрист Средно / Транспортни услуги 1

1216 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно / Транспортни услуги,Основно 6

1212 Готвач Средно / Хранителни технологии 1

1206 Общ работник Средно,Основно 2

1222 Социален работник в социална услуга Средно,Основно Италиански 10

1163 Общ работник, оранжерия/парник Средно,Основно 5

1200 Пакетировач Средно,Основно (задължителна грамотност/четене,писане,смятане/) 3

1279 Огняр Средно,Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и удостоверение за газови съоръжения.) 1

Филиал Балчик

80 Пълнач Начално,Основно 1

77 Общ работник Основно 1

76 Крояч, платна Основно 3

82 Консултант, продажби ИКТ Средно 1 Работа с компютър

79 Пощенски раздавач (пощальон) Средно 1 Офис пакет

83 Аниматор Средно Руски 1 Работа с компютър

75 Охранител Средно 1

Филиал Добричка

57 Продавач-консултант Основно,Средно 2

Филиал Крушари

11 Рехабилитатор Висше / Терапия и рехабилитация 1 продукти и програми

9 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Философия и етика 1

10 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Външен лектор - английски език) 1 Word, Ynternet,Exel











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