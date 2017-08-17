На16 август, около
17:00 часа по пътя от град Генерал Тошево посока град Добрич е спрян за
проверка товарен автомобил „Ивеко”, с добричка регистрация, управляван от И.И.
(63 г.) от град Добрич. В хода на проверката е установено, че водача на МПС е
неправоспособен. Съставен е АУАН по ЗДвП. Свалени са регистрационните табели на
МПС. Образувано е бързо полицейско производство.
Около 18:30 часа на околовръстен път на град
Добрич в района на кв. „Рилци” е спрян за проверка същия товарен автомобил, без
регистрационни табели, управляван от И.И. (63 г.). По случая е образувано бързо
полицейско производство.
Около 10:30 часа по пътя от с. Телериг посока с.
Крушари, обл. Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Форд” със софийска
регистрация, управляван от неправоспособния Б.И. (27 г.) от с. Крушари. По
случая е образувано досъдебно полицейско производство.
Около 14:00 часа по пътя от град Добрич посока с.
Крушари е спрян за проверка лек автомобил „Опел” с русенска регистрация,
управляван от неправоспособния Е.М. (32 г.) от с. Ломница, обл. Добрич. По
случая е образувано бързо досъдебно производство.