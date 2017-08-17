БЮЛЕТИН НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ - 17.08.2017

На 16 август, около 17:00 часа по пътя от град Генерал Тошево посока град Добрич е спрян за проверка товарен автомобил „Ивеко”, с добричка регистрация, управляван от И.И. (63 г.) от град Добрич. В хода на проверката е установено, че водача на МПС е неправоспособен. Съставен е АУАН по ЗДвП. Свалени са регистрационните табели на МПС. Образувано е бързо полицейско производство.

Около 18:30 часа на околовръстен път на град Добрич в района на кв. „Рилци” е спрян за проверка същия товарен автомобил, без регистрационни табели, управляван от И.И. (63 г.). По случая е образувано бързо полицейско производство.

Около 10:30 часа по пътя от с. Телериг посока с. Крушари, обл. Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Форд” със софийска регистрация, управляван от неправоспособния Б.И. (27 г.) от с. Крушари. По случая е образувано досъдебно полицейско производство.

Около 14:00 часа по пътя от град Добрич посока с. Крушари е спрян за проверка лек автомобил „Опел” с русенска регистрация, управляван от неправоспособния Е.М. (32 г.) от с. Ломница, обл. Добрич. По случая е образувано бързо досъдебно производство.



