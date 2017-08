Европейската преса реагира с шок на терора, който удари Испания 2017-08-18 @ 11:00 EEST Барселона. Т ероризмът удари каталонската столица Барселона, оставяйки най-малко 13 убити и 80 ранени, 16 от които сериозно, в най-кървавата атака в Испания от 2009 г. насам. Това е равносметката след нападението, извършено около 17 часа в четвъртък, когато бял микробус навлезе на популярната сред туристите улица "Ла Рамбла" в сърцето на каталонската столица, прегазвайки невинни хора в една от най-оживените точки на града. Атаката бе извършена по начин, печално известен от Ница, Берлин и Стокхолм.





В центъра на Барселона, където бе проведена незабавна евакуация, настана безпрецедентен хаос, а докато полицията издирваше извършителите, близкоизточната радикална групировка "Ислямска държава" пое отговорност за атентата.

Само часове след нападението в Барселона, испанската полиция проведе операция в разположения на 120 км в югозападна посока град Камбрилс, където терористи извършиха второ подобно нападение.

Трагичните събития, които за пореден път сбъднаха кошмара на всички европейци, е водеща тема за всички медии на континента. Европейската преса реагира с шок на терора, който удари Испания през последните часове.



El País, Испания: Нападенията в Испания: Удар срещу една страна, която неуморно се бори срещу тероризма



Испанският национален ежедневник El País обръща внимание на факта, че поредна мишена на тероризма стана държава, която години наред се бори неуморно срещу него.

„Тероризмът избира целенасочено своите врагове и този път избрл град, който, както никой друг, представлява духа на откритост, демокрация и плурализъм, на които радикализмът иска да сложи край. Атаката, която удари сърцето на Барселона този четвъртък, е удар срещу известен, динамичен и космополитен град, обичан и посещаван от милиони хора от цял свят, и който е икономически и културен двигател в Европа и Средиземноморието. Но и срещу една страна – Испания, която от 11 март 2004 г. води неуморна борба срещу тероризма, и срещу един континент – Европа, Европа, която се превърна във фронтовата линия на екстремисткия ислям, който иска да унищожи ценностите й ", гласи емоционалният коментар на редакцията.



Corriere della Sera, Италия: Терористичните атентати в Испания: Ако имат Бог, кой знае колко се срамува от тях



Италианският национален ежедневник Corriere della Sera не остава безразличен към събитията от Испания с коментар, осъждащ извършването на терористични атентати срещу невинни хора.

Вашата идея за война е да убивате млади хора, които се разхождат по улиците в лятна вечер. Ако имат Бог, кой знае колко се срамува от тях. Какво можем да кажем, което още не сме казали? Кадрите по телевизията, интернет сайтове, снимките и съобщенията, са сходни с тези от лятото на 2016 г., есента и зимата, а след това и от пролетта на 2017 г., когато бяха извършени и другу брутални атаки.

Голям, свободен континент като Европа не може да се пречупи пред подобна примитивна идеология. Разбира се, толкова много сме говорили за това. И все пак, в такива дни тези думи трябва да бъдат повтаряни с пълна сила. Няма съмнение, че денят, в който всичко това ще свърши, не е далеч, уверени са в редакцията на италианския вестник.



Der Standard, Австрия: Тероризмът може да удари навсякъде, дори и на почивка



Представяйки обобщена информация за терористичните атентати в каталонската столица Барселона и крайбрежния град Камбрил, австрийският вестник Der Standard публикува статия, в която са зададени основните въпроси, които вълнуват вероятно милиони хора, научили за трагичните събития в Испания от последните часове.

Доколко човек може да бъде засегнат в ежедневието от подобни събития, може да определи самият той. И все пак на фона на подобни новини трябва ли човек да планира почивка? Може ли подобна трагедия да се случи на някоя популярна улица в Австрия, например?

Ангажиментът за един отворен град, от който кметът на Барселона Ада Колау се отказа след атаката, е празно обещание, тъй като Испания се е променила след атаките през 2004 г., при които загинаха 191 души. Предпазните мерки за сигурност са затегнати в цялата страна, което има отрицателно въздействие. Но както видяхме през последните месеци, не е нужно много, за да бъдат убити хора – достатъчен е само един микробус. Няма стопроцентова сигурност никъде. И това може да се случи навсякъде, дори на почивка, коментират от редакцията на австрийския ежедневник.



The Guardian, Великобритания: Граждани на най-малко две дузини държави са засегнати от терористичните нападения в Испания



Граждани от най-малко 24 държави са ранени или убити при терористичните нападения, които бяха извършени в сърцето на каталонската столица Барселона и крайбрежния град Камбрилс, съобщава британският вестник The Guardian, като се позовава на информация от властите на испанския автономен регион.

До петък сутринта броят на потвърдените смъртни случаи бе 13, повече от стотина други са пострадалите при двете нападения, които удариха Испания.

Досега най-малката жертва на нападенията е тригодишно момиче, съобщиха испанските медии. Детето е починало малко след транспортирането му в болница. Шестгодишно момиче, чиято националност все още не е уточнена, също е било отведено в болница с мозъчен кръвоизлив, съобщиха медиците.

Досега британското външно министерство не е получило потвърдени доклади за граждани на Обединеното кралство, ранени или убити при нападенията. Известно е, че 30-годишен британец, очевидец на терористичния атентат от Манчестър, е бил в района на Барселона заедно с партньорката си, когато е извършена атаката.

"Навсякъде имаше полиция и линейки, магазините започнаха да слагат капачките надолу. Току-що се върнахме в хотела, когато станахме свидетели на атаката - не мога да повярвам", разказва Паули.

Франция потвърди, че 26 нейни граждани са ранени, а 11 са в тежко състояние. Каталонският вестник La Vanguardia, цитирайки полицията, съобщи, че трима германци са също сред жертвите на атентата.

Министърът на външните работи на Белгия Дидие Рендерс потвърди в социалната мрежа „Туитър“, че един гражданин на страната е бил убит при атаката, уверявайки, че белгийското посолство поддържа връзка с болниците в района относно други възможни жертви.

Нидерландските власти потвърдиха информацията за трима ранени граждани на страната. Гръцки дипломат на свой ред съобщи също за трима пострадали – жена и двете й деца. Има още пострадали граждани на Китай, САЩ и Австралия.





The Daily Prague Monitor, Чешка република: Прага осъди „възмутителната терористичната атака“ в Барселона



Министър-председателят на Чешката република Бохуслав Соботка осъди „възмутителната терористична атака срещу невинни хора“, която бе извършена в сърцето на каталонската столица Барселона в четвъртък, съобщава столичният вестник The Daily Prague Monitor.

„Изразявам състрадание към семействата на жертвите и желая бързо възстановяване на ранените", написа Соботка в социалната мрежа „Туитър“.

Тринадесет души загинаха и около 80 бяха ранени при нападението, за което близкоизточната радикална групировка „Ислямска държава“ пое отговорност.

Освен Соботка, атаката бе осъдена от други чешки политици.

Председателят на Камарата на депутатите Ян Хамачек също осъди „скандалната и страхлива терористична атака в Барселона".

„За съжаление, мерките за сигурност не са 100% надеждни, но е добре да продължим да ги подсилваме", подчерта Хамачек.

„Трябва да преминем от думи към дела и да спрем отблъскващия тероризъм", заяви в отговор на атаката от Барселона министърът на регионалното развитие Карла Слехтова.



Die Berliner Zeitung, Германия: Политическият елит в Берлин демонстрира солидарност към Испания



Федералното правителство на Германия демонстрира шока си от терористичните атаки в Испания, които отнеха живота на 13 души и оставиха ранени над стотина други, пише столичният вестник Die Berliner Zeitung.

Говорителят на германското правителство Щефан Зайберт заяви, че канцлерът Ангела Меркел осъжда „противната атака“ в Барселона, при която микробус се вряза в група пешеходци, убивайки 13 от тях.

„Ние мислим с дълбока тъга за жертвите на противната атака в Барселона - със солидарност и приятелство към испанския народ“, заяви Зайберт.

„Дълбоко натъжени сме от новината за жертвите на отвратителната атака в Барселона", написа Зайберт в социалната мрежа „Туитър“.

Министърът на външните работи Зигмар Габриел реагира с ужас на терористичната атака в Испания. „Дълбоко шокиран от новините от Барселона. Съчувстваме на жертвите и техните приятели и близки", бе реакцията на първия дипломат на Берлин.

Кандидатът на германските социалдемократи за канцлерския пост и лидер на ГСДП Мартин Шулц също сподели емоциите си за събитията в каталонската столица. „Шокиран и ядосан съм на новините от Барселона. Това е страхлива атака срещу нашите ценности. Моите мисли са с жертвите и роднините“, сподели Шулц.

http://www.focus-news.net







