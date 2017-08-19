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СПЕШНО СЕ ТЪРСИ КРЪВ ЗА СПАСЯВАНЕ ЖИВОТА
на нашия колега – оператора СТАНИСЛАВ КОЛЕВ!
Кръвната група няма значение. Нека всеки, който може да помогне, позвъни на
тел. 0895/ 830 296
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Новини в Галерия
Добре дошли в НДТ, Добрич, България
2017-08-19 @ 11:27 EEST
СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И ИНТЕРНЕТ ДНЕС - 19.08.2017
2017-08-19 @ 09:23 EEST
СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И ИНТЕРНЕТ ДНЕС - 19.08.2017
ФУТБОЛ
09:00
Футбол: Лудогорец - Судува
, първи плейофен мач за Лига Европа, повторение
10:00
Футбол: Бъртън Албиън - Бирмингам Сити
, мач от Чемпиъншип, повторение
10:00
УЕФА Шампионска лига: Хофенхайм - Ливърп
ул
10:00
Футбол: Кристъл Палас - Хъдърсфийлд Таун
, мач от английската Висша лига, повторение
11:00
Футбол: Ботев Пловдив - Черно море
, мач от Първа професионална лига, повторение
12:00
УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - ЦСКА М
осква
14:00
УЕФА Шампионска лига: Селтик - Астана
14:15
Футбол: Шефилд Юнайтед - Барнзли
, мач от Чемпиъншип, директно
14:30
Футбол: Суонси Сити - Манчестър Юнайтед
, мач от английската Висша лига, директно
14:45
Футбол, Бундеслига
: Байерн - Байер
16:00
УЕФА Шампионска лига: Наполи - Ница
16:05
Футбол: Пирин - Левски
, мач от Първа професионална лига, повторение
16:30
Футбол, Бундеслига
: Волфсбург - Борусия Д, пряко
17:00
Футбол: Ливърпул - Кристъл Палас
, мач от английската Висша лига, директно
17:00
Футбол: Шефилд Юнайтед - Бaрнзли
, мач от Чемпиъншип, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
18:00
Футбол: Ла Лига - Превю на сезон 2017
/18
18:00
Футбол: Лион - Бордо
, мач от френската Лига 1, директно
18:15
Футбол: Мач от Първа професионална лига
, директно
18:30
Италия, Серия А
- преди кръга
18:30
Футбол, Бундеслига
: Хофенхайм - Вердер
19:00
ПРЯКО: Италия
, Серия А: Ювентус - Каляри
19:15
Пряко: Футбол
: Селта /Виго/ - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18)
19:30
Футбол: Стоук Сити - Арсенал
, мач от английската Висша лига, директно
19:30
Футбол, Бундеслига
: Шалке - Лайпциг, пряко
19:30
Футбол: Съндърланд - Лийдс Юнайтед
, мач от Чемпиъншип, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:00
Класика от
"А" Професионална футболна група - Лудогорец - Литекс (14-15), повторение
21:00
Футбол: ЦСКА - Витоша
, мач от Първа професионална лига, директно
21:15
Пряко: Футбол
: Жирона - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18)
21:45
ПРЯКО: Италия
, Серия А: Верона - Наполи
22:00
Футбол: Ница - Гингам
, мач от френската Лига 1, запис
22:00
Футбол: Саутхямптън - Уест Хям Юнайтед
, мач от английската Висша лига, запис
23:30
Футбол: Верея - Локомотив Пловдив
, мач от Първа професионална лига, повторение
23:50
Футбол: Метц - Монако
, мач от френската Лига 1, повторение
ВОЛЕЙБОЛ
12:45
Волейбол
/мъже/: България - Белгия - приятелска среща
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СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И ИНТЕРНЕТ ДНЕС - 19.08.2017
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