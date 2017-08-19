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Новини в Галерия
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 2017-08-19 @ 11:27 EEST
СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И ИНТЕРНЕТ ДНЕС - 19.08.2017    
2017-08-19 @ 09:23 EEST
СпортСПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И ИНТЕРНЕТ ДНЕС - 19.08.2017



ФУТБОЛ

09:00
Футбол: Лудогорец - Судува, първи плейофен мач за Лига Европа, повторение
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10:00
Футбол: Бъртън Албиън - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
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10:00
УЕФА Шампионска лига: Хофенхайм - Ливърпул
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10:00
Футбол: Кристъл Палас - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение
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11:00
Футбол: Ботев Пловдив - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение
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12:00
УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - ЦСКА Москва
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14:00
УЕФА Шампионска лига: Селтик - Астана
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14:15
Футбол: Шефилд Юнайтед - Барнзли, мач от Чемпиъншип, директно
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14:30
Футбол: Суонси Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно
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14:45
Футбол, Бундеслига: Байерн - Байер
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16:00
УЕФА Шампионска лига: Наполи - Ница
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16:05
Футбол: Пирин - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
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16:30
Футбол, Бундеслига: Волфсбург - Борусия Д, пряко
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17:00
Футбол: Ливърпул - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, директно
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17:00
Футбол: Шефилд Юнайтед - Бaрнзли, мач от Чемпиъншип, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
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18:00
Футбол: Ла Лига - Превю на сезон 2017/18
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18:00
Футбол: Лион - Бордо, мач от френската Лига 1, директно
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18:15
Футбол: Мач от Първа професионална лига, директно
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18:30
Италия, Серия А - преди кръга
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18:30
Футбол, Бундеслига: Хофенхайм - Вердер
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19:00
ПРЯКО: Италия, Серия А: Ювентус - Каляри
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19:15
Пряко: Футбол: Селта /Виго/ - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18)
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19:30
Футбол: Стоук Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно
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19:30
Футбол, Бундеслига: Шалке - Лайпциг, пряко
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19:30
Футбол: Съндърланд - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
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20:00
Класика от "А" Професионална футболна група - Лудогорец - Литекс (14-15), повторение
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21:00
Футбол: ЦСКА - Витоша, мач от Първа професионална лига, директно
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21:15
Пряко: Футбол: Жирона - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18)
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21:45
ПРЯКО: Италия, Серия А: Верона - Наполи
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22:00
Футбол: Ница - Гингам, мач от френската Лига 1, запис
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22:00
Футбол: Саутхямптън - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис
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23:30
Футбол: Верея - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
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23:50
Футбол: Метц - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
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ВОЛЕЙБОЛ

12:45
Волейбол /мъже/: България - Белгия - приятелска среща
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http://www.тв-програма.bg



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СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И ИНТЕРНЕТ ДНЕС - 19.08.2017 | 0 брой коментари | Регистрация
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