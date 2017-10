СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И ИНТЕРНЕТ ДНЕС







ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА



ТЕНИС

14:00 часа Турнир за мъже във Виена (Мтел Спорт 1)

14:30 часа Турнир за жени в Сингапур (F+, Sport+ HD)

16:00 часа Турнир за мъже в Базел (Мтел Спорт 2) БАСКЕТБОЛ

18:30 часа (Балканска лига) Левски – Блокотехна (БНТ Свят, БНТ HD)

20:00 часа (Евролига) Химки – Цървена звезда (Мтел Спорт 2, 5 GOLD (israel), Digi Sport 3 (rom), MATCH! Igra / HD, MATCH! TV / HD, Nova Sports 4 HD (cyprus), Nova Sports 4 HD (hellas), SportKlub 1 (croatia), SportKlub 1 (montenegro) / HD, SportKlub 1 (serbia) / HD, SportKlub 1 (slovenia)

21:05 часа (Евролига) Макаби (Тел Авив) – Олимпиакос (5 SPORT / HD (israel), Digi Sport 5 HD (svk), Nova Sport 1 HD (cyprus), Nova Sport 1 HD (hellas)

22:00 часа (Евролига) Барселона – Жалгирис (Мтел Спорт 2, 5 GOLD (israel), Movistar Deprtes 2 / HD, Nova Sports 5 HD (cyprus), Nova Sports 5 HD (hellas), SportKlub HD (balkins), Viasat Sport Baltic)

22:05 часа (Евролига) Реал (Мадрид) – Олимпия (Милано) (5 GOLD (israel), Movistar Deportes 1 / HD, Nova Sports 4 HD (cyprus), Nova Sports 4 HD (hellas), SportKlub 1 (croatia), SportKlub 1 (montenegro) / HD, SportKlub 1 (serbia) / HD, SportKlub 1 (slovenia) ДРУГИ СПОРТОВЕ

14:30 часа (Колоездене) Шест дни Лондон (Евроспорт 1)

21:30 часа (Колоездене) Шест дни Лондон (Евроспорт 1) БГ ФУТБОЛ

15:00 часа (Купа на България) Царско село – Ботев (Пловдив) (Диема Спорт)

18:00 часа (Купа на България) ЦСКА – Ботев (Враца) (Диема Спорт) ФУТБОЛ

17:00 часа (Купа на Турция) Касъмпаша – Нигде Беледиеспор (A Spor (turkey) / HD)

17:15 часа (Купа на Гърция) Левадиакос – Аигиниакос (Cosmote Sport 3 HD)

17:15 часа (Купа на Гърция) Анагениси Кардицас – Панатинайкос (Cosmote Sport 1 HD)

18:30 часа (Купа на Турция) Аланияспор – Едирнеспор (A Spor (turkey) / HD)

19:30 часа (Купа на Германия) Фортуна (Дюселдорф) – Борусия (Мьонхенгладбах) (Fox Sports 2 HD (nederland), Sky Sport 3 (germany) / HD, Sport 1 (hungary) / HD, Sport 2 (czech/svk) / HD, Sport 2 Israel / HD)

19:30 часа (Купа на Германия) Байер (Леверкузен) – Унион (Берлин) (beIN Sports Espana / HD, MATCH! Futbol 1 / HD, MATCH! Planeta, NTV Spor / HD, Sky Sport 7 (germany) / Hdm Sport 1 Israel / HD, Sport TV1 (portugal) / HD, SuperSport 4 HD (alb), Telekom Sport 2 / HD, Telekom Sport 6, TV3 Sport 2 (den) / HD)

19:30 часа (Купа на Германия) Падерборн – Бохум (Sky Sport 9 (germany) / HD)

19:30 часа (Купа на Холандия) НЕК Наймеген – Ахилес 29 (Fox Sports 1 HD (nederland), Fox Sports 5 (nederland)

19:30 часа (Купа на Гърция) Ламия – Калитея (Cosmote Sport 1 HD)

19:30 часа (Израел, Тото Къп) Aпоел (Рамат Ган) – Апоел (Тел Авив) (5 PLUS (israel)

19:30 часа (Израел, Тото Къп) Макаби (Ахи Назарет) – Апоел (Афула) (5 PLUS (ispael)

19:45 часа (Франция, Купа на Лигата) Лориен – Каен (beIN Sports MENA HD 6, Canal+ Sport (france) / HD)

20:30 часа (Испания, Кралска купа) Картахена – Севиля (Arena Sport 3 (serbia), Arena Sport 3 HD (cro), beIN LaLiga / HD, beIN Sports MENA HD 17, beIN Sports MENA HD 8, Canal+ Sport HD (poland), Digi Sport 2 (hun) / HD, Digi Sport 4 (rom), Sport 4 Israel / HD, Sport TV2 (portugal) / HD, TV3 Sport (den) / HD, TV3 Sport HD (sweden)

20:30 часа (Купа на Румъния) Сепси – Университатя (Крайова) (Digi Sport 1 (rom) / HD, Telekom Sport 1 / HD, Telekom Sport 5)

20:30 часа (Испания, Кралска купа) Нумансия – Малага (beIN LaLiga MAX 1 / HD)

21:30 часа (Италия, Серия „Б“) Карпи – Палермо (Abu Dhabi Sports 5 HD, Sky Calcio 2 / HD, SuperSport 5 HD (alb)

21:30 часа (Италия, Серия „Б“) Фрозиноне – Тернана (Sy Calcio 3 / HD)

21:30 часа (Италия, Серия „Б“) Фоджа – Парма (Abu Dhabi Sports 6 HD, Sky Calcio 4 / HD)

21:30 часа (Италия, Серия „Б“) Емполи – Пескара (Sky Calcio 5 / HD)

21:30 часа (Италия, Серия „Б“) Читадела – Венеция (Sky Calcio 7 / HD)

21:30 часа (Италия, Серия „Б“) Перуджа – Чезена (Sky Calcio 8 / HD, Sky Sport MIX (italy) / HD)

21:30 часа (Италия, Серия „Б“) Авелино – Про Верчели (Sky Calcio 9)

21:30 часа (Италия, Серия „Б“) Виртус Ентела – Кремонезе (Sky Calcio 10)

21:30 часа (Италия, Серия „Б“) Асколи – Специя (Sky Calcio 11)

21:30 часа (Италия, Серия „Б“) Новара – Салернитана (Sky Calcio 6 / HD)

21:30 часа (Испания, Кралска купа) Хетафе – Алавес (beIN LaLiga MAX 2 / HD)

21:30 часа (Испания, Кралска купа) Сарагоса – Валенсия (beIN LaLiga MAX 3, beIN Sports MENA HD 7)

21:45 часа (Шотландия, Висша лига) Хибърниън – Хартс (beIN Sports MENA HD 13, BT Sport 1 / HD, Digi Sport 3 (svk) / HD, Look Plus (romania) / HD, Setanta Sport+ Eurasia / HD)

21:45 часа (Италия, Серия „А“) Интер – Сампдория (Ринг, Arena Sport 4 (serbia), Arena Sport 4 HD (cro), beIN Sports France 2 / HD, beIN Sports MENA HD 4, BT Sport 2 / HD, CBC Sports HD, Cosmote Sport 2 HD, Digi Sport 1 (hun) / HD, Digi Sport 3 (rom), eir Sport 1, Eleven HD (poland), MATCH! Futbol 2 / HD, Setanta Sport Eurasia / HD, Setanta Sport Georgia / HD, Sky Calcio 1 / HD, Sky Sport 1 (italy) / HD, Sport 1 (czeh/svk) / HD, Sport 3 Israel / HD, Sport TV1 (slovenia), Sport TV3 (portugal) / HD, SuperSport 2 HD (alb), Tivibu Spor 1 / HD)

21:45 часа (Купа на Германия) Магдебург – Борусия (Дортмунд) (beIN Sports MAX 6 (france), beIN Sports MENA HD 5, BT Sport 3 / HD, Fox Sports 2 HD (nederland), MATCH! Futbol 3 / HD, MATCH! Planeta, Nova Sports 24 HD, NTV Spor / HD, Sky Sport 4 (germany) / HD, Sport 1 (hungary) / HD, Sport 2 (czech/svk) / HD, Sport 3 Israel HD, Sport TV5 (portugal)SuperSport 3 HD (alb), Telekom Sport 2 / HD, Telekom Sport 6)

21:45 часа (Купа на Германия) Швайнвурт – Айнтрахт (Франкфурт) (Sky Sport 6 (germany) / HD)

21:45 часа (Купа на Германия) Майнц – Холщайн (Кил) (Sky Sport 8 (gemany) / HD)

21:45 часа (Купа на Германия) Гройтер Фюрт – Инголщад (Sky Sport 10 (germany) / HD)

21:45 часа (Англия, Купа на Лигата) Суонзи – Манчестър Юнайтед (Диема Спорт 2, 6'Eren (den) / HD, Arena Sport 1 (serbia), Arena Sport 6 HD (cro), Arena Sport BiH, beIN Sports MAX 4 (france), beIN Sports MENA HD 11, beIN Sports MENA HD 2, Digi Sport 3 (hun), Eleven Sports HD (poland), Fox Sports Italy / HD, Nova Sport 1 (czech) / HD, Nova Sports 2 HD (hellas), Sky Sports Football / HD, Sky Sports Main Event / HD, Sport 1 Israel / HD, Viasat 4 Norge / HD, Ziggo Sport Select)

21:45 часа (Англия, Купа на Лигата) Арсенал – Норич (Диема Спорт, Arena Sport 5 (serbia), Arena Sport 5 HD (cro), beIN Sports MAX 5 (france), beIN Sports MENA HD 12, Sport 2 Israel / HD, TV3 Sport 2 (den) / HD)

21:45 часа (Англия, Купа на Лигата) Лестър – Лийдс (Нова Спорт, EuroSport 2 Denmark / HD)

21:45 часа (Купа на Холандия) Твенте – ФК Айндховен (Fox Sports 1 HD (nederland), Fox Sports 3 (nederland)

22:00 часа (Англия, Купа на Лигата) Манчестър Сити – Уулвърхемптън (Диема, Arena Sport 1 HD (cro), Arena Sport 2 (serbia), beIN Sports MAX 7 (france), beIN Sports MENA HD 1, Canal 9 (denmark) / HD, Nova Sport 2 HD (czech), Nova Sports Stories HD, Sport 2 Israel / HD)

22:05 часа (Франция, Купа на Лигата) Гинган – Монпелие (beIN Sports MENA HD 6, BT Sports ESPN / HD, Canal+ Sport (france) / HD)

22:15 часа (Португалия, Купа на Лигата) Порто – Лейшоеш (Sport TV Africa / HD, Sport TV1 (portugal) / HD)

22:30 часа (Испания, Кралска купа) Мурсия – Барселона (bTV Action, Arena Sport 3 (serbia), Arena Sport 3 HD (cro), beIN LaLiga / HD, beIN Sports MAX 8 (france), beIN Sports MENA HD 17, beIN Sports MENA HD 3, Canal+ Sport HD (poland), Digi Sport (hun) / HD, Digi Sport 2 (rom) / HD, ERT 2, Irib Varzesh, Sport 4 Israel / HD, Sport TV2 (portugal) / HD, TV3 Sport (den) / HD, Ziggo Sport Voetbal)

22:30 часа (Испания, Кралска купа) Кадис – Бетис (beIN LaLiga MAX 1 / HD, beIN Sports MENA HD 8)

ПО ИНТЕРНЕТ



ТЕНИС

14:30 часа Турнир за жени в Сингапур – ТУК БАСКЕТБОЛ

18:30 часа (Балканска лига) Левски – Блокотехна – ТУК ФУТБОЛ

19:30 часа (Купа на Германия) Фортуна (Дюселдорф) – Борусия (Мьонхенгладбах) – ТУК

19:30 часа (Купа на Германия) Байер (Леверкузен) – Унион (Берлин) – ТУК

19:45 часа (Франция, Купа на Лигата) Лориен – Каен – ТУК

20:30 часа (Испания, Кралска купа) Картахена – Севиля – ТУК

21:30 часа (Италия, Серия „Б“) Карпи – Палермо – ТУК

21:30 часа (Испания, Кралска купа) Хетафе – Алавес – ТУК

21:30 часа (Испания, Кралска купа) Сарагоса – Валенсия – ТУК

21:45 часа (Италия, Серия „А“) Интер – Сампдория – ТУК

21:45 часа (Купа на Германия) Магдебург – Борусия (Дортмунд) – ТУК

21:45 часа (Купа на Германия) Швайнвурт – Айнтрахт (Франкфурт) – ТУК

21:45 часа (Купа на Германия) Майнц – Холщайн (Кил) – ТУК

21:45 часа (Купа на Германия) Гройтер Фюрт – Инголщад – ТУК

21:45 часа (Англия, Купа на Лигата) Суонзи – Манчестър Юнайтед – ТУК

21:45 часа (Англия, Купа на Лигата) Арсенал – Норич – ТУК

21:45 часа (Англия, Купа на Лигата) Лестър – Лийдс – ТУК

22:00 часа (Англия, Купа на Лигата) Манчестър Сити – Уулвърхемптън – ТУК

22:05 часа (Франция, Купа на Лигата) Гинган – Монпелие – ТУК

22:15 часа (Португалия, Купа на Лигата) Порто – Лейшоеш – ТУК

22:30 часа (Испания, Кралска купа) Мурсия – Барселона – ТУК

