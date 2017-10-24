ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ 2017-10-24 @ 14:57 EEST ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ













ИЗТОЧНА ГРУПА – СЕДМИ КРЪГ "Лозенец-2015" (Лозенец) - "Устрем-Д" (Дончево) 2:0 "Рилци" (Добрич) - "Добр. спортист" (Ст. Караджа) 1:7 "Спортист-2011" (Г. Тошево) - "Албена-97" (Оброчище) 4:0 "Христо Ботев" (Стожер) - "Интер" (Добрич) 1:0 "Орловец-2008" (Победа) - "Дружба" (Люляково) 5:0 "Нефтяник-2010" (Шабла) - почива ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ 1. "Лозенец-2015" 6 5 1 0 18-2 16 2. "Добр. спортист" 7 5 0 2 20-8 15 3. "Орловец-2008" 6 4 1 1 19-1 13 4. "Устрем-Д" 6 4 0 2 8-6 12 5. "Спортист-2011" 7 3 2 2 16-7 11 6. "Интер" 6 3 1 2 10-3 10 7. "Хр. Ботев" 6 3 0 3 11-11 9 8. "Албена-97" 7 2 2 3 6-16 8 9. "Нефтяник-2010" 6 1 2 3 7-14 5 10. "Дружба" 6 0 1 5 4-20 1 11. "Рилци" 7 0 0 7 5-36 0 ПРОГРАМА ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ 28.10.2017 г. - 16:00 часа "Добр. спортист" (Ст. Караджа) - "Спортист-2011" (Г. Тошево) "Дружба" (Люляково) - "Лозенец-2015" (Лозенец) 29.10.2017 г. - 16:00 часа "Интер" (Добрич) - "Албена-97" (Оброчище) "Устрем-Д" (Дончево) - "Нефтяник-2010" (Шабла) "Хр. Ботев" (Стожер) - "Орловец-2008" (Победа) "Рилци" – Добрич - почива ЗАПАДНА ГРУПА – ШЕСТИ КРЪГ "Вихър" (Жегларци) - "Добруджанец" (Овчарово) 5:1 "Спартак" (Зърнево) - "Спартак 2012" (Славеево) 12:3 "Дружба-Б" (Безмер) - "Заря-2006" (Крушари) 5:0 "Спортист" (Стефаново) - "Искра 41" (Бенковски) 2:0 "Стрела-2004" (Орляк) - "Вихър-2013" (Бранище) 0:3 "Сокол-2012" (Соколово) - почива. ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ 1. "Вихър-2013" 6 4 1 1 14-3 13 2. "Спартак-З" 5 4 0 1 24-13 12 3. "Вихър-Ж" 6 4 0 2 14-7 12 4. "Спортист" 6 3 2 1 19-13 11 5. "Дружба-Б" 5 3 1 1 19-6 10 6. "Сокол-2012" 5 3 1 1 13-7 10 7. "Добруджанец" 5 2 1 2 15-11 7 8. "Искра 41" 5 2 0 3 12-10 6 9. "Заря-2006" 6 2 0 4 9-16 6 10. "Стрела-2004" 5 0 0 5 5-23 0 11. "Спартак 2012" 6 0 0 6 9-44 0 ПРОГРАМА ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ 28.10.2017 г. - 16:00 часа "Добруджанец" (Овчарово) - "Спартак" (Зърнево) "Искра 41" (Бенковски) - "Вихър" (Жегларци) 29.10.2017 г. - 16:00 часа "Вихър-2013" (Бранище) - "Дружба-Б" (Безмер) "Спартак 2012" (Славеево) - "Стрела-2004" (Орляк) "Сокол-2012" (Соколово) - "Спортист" (Стефаново) "Заря-2006" (Крушари) - почива





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