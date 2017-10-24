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 2017-10-24 @ 19:12 EEST
ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ    
2017-10-24 @ 14:57 EEST
СпортОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ






ИЗТОЧНА ГРУПА – СЕДМИ КРЪГ

"Лозенец-2015" (Лозенец) - "Устрем-Д" (Дончево)       2:0

"Рилци" (Добрич) - "Добр. спортист" (Ст. Караджа)      1:7

"Спортист-2011" (Г. Тошево) - "Албена-97" (Оброчище)        4:0

"Христо Ботев" (Стожер) - "Интер" (Добрич)       1:0

"Орловец-2008" (Победа) - "Дружба" (Люляково)        5:0

"Нефтяник-2010" (Шабла) - почива

 

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ

1. "Лозенец-2015" 6       5       1       0       18-2  16

2. "Добр. спортист"        7       5       0       2        20-8  15

3. "Орловец-2008"         6       4       1       1        19-1  13

4. "Устрем-Д"        6       4       0       2       8-6    12

5. "Спортист-2011"        7       3       2       2        16-7  11

6. "Интер"   6        3       1       2       10-3  10

7. "Хр. Ботев"       6       3       0       3       11-11 9

8. "Албена-97"     7       2       2       3       6-16  8

9. "Нефтяник-2010"       6       1       2       3        7-14  5

10. "Дружба"        6       0       1       5       4-20  1

11. "Рилци" 7        0       0       7       5-36  0

 

ПРОГРАМА ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ

28.10.2017 г. - 16:00 часа

"Добр. спортист" (Ст. Караджа) - "Спортист-2011" (Г. Тошево)

"Дружба" (Люляково) - "Лозенец-2015" (Лозенец)

29.10.2017 г. - 16:00 часа

"Интер" (Добрич) - "Албена-97" (Оброчище)

"Устрем-Д" (Дончево) - "Нефтяник-2010" (Шабла)

"Хр. Ботев" (Стожер) - "Орловец-2008" (Победа)

"Рилци" – Добрич - почива

 

ЗАПАДНА ГРУПА – ШЕСТИ КРЪГ

"Вихър" (Жегларци) - "Добруджанец" (Овчарово)        5:1

"Спартак" (Зърнево) - "Спартак 2012" (Славеево)        12:3

"Дружба-Б" (Безмер) - "Заря-2006" (Крушари)   5:0

"Спортист" (Стефаново) - "Искра 41" (Бенковски)        2:0

"Стрела-2004" (Орляк) - "Вихър-2013" (Бранище)       0:3   

"Сокол-2012" (Соколово) - почива.

 

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ

1. "Вихър-2013"   6       4       1       1       14-3  13

2. "Спартак-З"      5       4       0       1       24-13 12

3. "Вихър-Ж"        6       4       0       2       14-7  12

4. "Спортист"       6       3       2       1       19-13 11

5. "Дружба-Б"      5       3       1       1       19-6  10

6. "Сокол-2012"   5       3       1       1       13-7  10

7. "Добруджанец" 5       2       1       2       15-11 7

8. "Искра 41"        5       2       0       3       12-10 6

9. "Заря-2006"     6       2       0       4       9-16  6

10. "Стрела-2004" 5       0       0       5       5-23  0

11. "Спартак 2012"        6       0       0       6        9-44  0

 

ПРОГРАМА ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ

28.10.2017 г. - 16:00 часа

"Добруджанец" (Овчарово) - "Спартак" (Зърнево)

"Искра 41" (Бенковски) - "Вихър" (Жегларци)

29.10.2017 г. - 16:00 часа

"Вихър-2013" (Бранище) - "Дружба-Б" (Безмер)

"Спартак 2012" (Славеево) - "Стрела-2004" (Орляк)

"Сокол-2012" (Соколово) - "Спортист" (Стефаново)

"Заря-2006" (Крушари) - почива

 

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