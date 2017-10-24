ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ    

Съдържание
ИЗТОЧНА ГРУПА – СЕДМИ КРЪГ
"Лозенец-2015"
(Лозенец) - "Устрем-Д" (Дончево) 2:0
"Рилци"
(Добрич) - "Добр. спортист" (Ст. Караджа) 1:7
"Спортист-2011"
(Г. Тошево) - "Албена-97" (Оброчище) 4:0
"Христо
Ботев" (Стожер) - "Интер" (Добрич) 1:0
"Орловец-2008"
(Победа) - "Дружба" (Люляково) 5:0
"Нефтяник-2010"
(Шабла) - почива
ВРЕМЕННО
КЛАСИРАНЕ
1.
"Лозенец-2015" 6 5 1 0 18-2 16
2.
"Добр. спортист" 7 5 0 2 20-8 15
3.
"Орловец-2008" 6 4 1 1 19-1 13
4.
"Устрем-Д" 6 4 0 2 8-6 12
5.
"Спортист-2011" 7 3 2 2 16-7 11
6.
"Интер" 6 3 1 2 10-3 10
7.
"Хр. Ботев" 6 3 0 3 11-11 9
8.
"Албена-97" 7 2 2 3 6-16 8
9.
"Нефтяник-2010" 6 1 2 3 7-14 5
10.
"Дружба" 6 0 1 5 4-20 1
11.
"Рилци" 7 0 0 7 5-36 0
ПРОГРАМА
ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ
28.10.2017
г. - 16:00 часа
"Добр.
спортист" (Ст. Караджа) - "Спортист-2011" (Г. Тошево)
"Дружба"
(Люляково) - "Лозенец-2015" (Лозенец)
29.10.2017
г. - 16:00 часа
"Интер"
(Добрич) - "Албена-97" (Оброчище)
"Устрем-Д"
(Дончево) - "Нефтяник-2010" (Шабла)
"Хр.
Ботев" (Стожер) - "Орловец-2008" (Победа)
"Рилци"
– Добрич - почива
ЗАПАДНА
ГРУПА – ШЕСТИ КРЪГ
"Вихър"
(Жегларци) - "Добруджанец" (Овчарово) 5:1
"Спартак"
(Зърнево) - "Спартак 2012" (Славеево) 12:3
"Дружба-Б"
(Безмер) - "Заря-2006" (Крушари) 5:0
"Спортист"
(Стефаново) - "Искра 41" (Бенковски) 2:0
"Стрела-2004"
(Орляк) - "Вихър-2013" (Бранище) 0:3
"Сокол-2012"
(Соколово) - почива.
1.
"Вихър-2013" 6 4 1 1 14-3 13
2.
"Спартак-З" 5 4 0 1 24-13 12
3.
"Вихър-Ж" 6 4 0 2 14-7 12
4.
"Спортист" 6 3 2 1 19-13 11
5.
"Дружба-Б" 5 3 1 1 19-6 10
6.
"Сокол-2012" 5 3 1 1 13-7 10
7.
"Добруджанец" 5 2 1 2 15-11 7
8.
"Искра 41" 5 2 0 3 12-10 6
9.
"Заря-2006" 6 2 0 4 9-16 6
10.
"Стрела-2004" 5 0 0 5 5-23 0
11.
"Спартак 2012" 6 0 0 6 9-44 0
"Добруджанец"
(Овчарово) - "Спартак" (Зърнево)
"Искра
41" (Бенковски) - "Вихър" (Жегларци)
"Вихър-2013"
(Бранище) - "Дружба-Б" (Безмер)
"Спартак
2012" (Славеево) - "Стрела-2004" (Орляк)
"Сокол-2012"
(Соколово) - "Спортист" (Стефаново)
"Заря-2006"
(Крушари) - почива