СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И ИНТЕРНЕТ ДНЕС





ЗИМНИ

11:00 часа, Световна купа по ски-алпийски дисциплини: гигантски слалом /жени/, І манш (Евроспорт, БНТ HD)

14:00 часа, Световна купа по ски-алпийски дисциплини: гигантски слалом /жени/, І манш (Евроспорт, БНТ HD)

22:15 часа, Гран При Скейт Канада (Евроспорт 2) ДРУГИ

07:30 Мотоциклетизъм: Moto 3, 17 кръг, Квалификация за Голямата награда на Малайзия (М Тел Спорт 1)

08:30 Мотоциклетизъм: Moto 2, 17 кръг, Квалификация за Голямата награда на Малайзия (М Тел Спорт 1)

10:00 часа, Мотоциклетизъм: Moto 3, 17 кръг, Квалификация за Голямата награда на Малайзия (М Тел Спорт 1)

11:00 часа, Мотоциклетизъм: Спидуей, 12 кръг, Състезание за Голямата награда на Австралия (М Тел Спорт 2)

21:00 часа, Формула 1, Квалификации за Гран при на Мексико (Диема спорт)

21:30 часа, Колоездене, "Шест дни" Лондон (Евроспорт)

21:45 часа, Професионален бокс: Международна галавечер в Кардиф, Уелс (Диема спорт 2)

02:00 часа, Баскетбол: Ню Орлийнс Пеликанс – Кливланд Кавалиърс (Диема спорт 2) ТЕНИС

15:00 часа, ATP 500 Виена, Първи полуфинален мач (М Тел Спорт 1)

15:30 часа, ATP 500 Базел, Първи полуфинален мач (М Тел Спорт 2)

17:30 часа, ATP 500 Виена, Първи полуфинален мач (М Тел Спорт 1) ФУТБОЛ

14:30 часа, Алавес – Валенсия (ТВ+Булсатком)

14:30 часа, Манчестър Юнайтед – Тотнъм (Диема спорт 2)

14:30 часа, Бразилия – Мали, световно първенство до 17 години (Евроспорт 2)

14:30 часа, Хартс – Рейнджърс (5 LIVE / HD (israel), beIN Sports MENA HD 12, beIN Sports MENA HD 4, Digi Sport 2 (hun) / HD, Digi Sport 4 (rom), Digi Sport 5 HD (svk), Foot+ Multisports 1 HD (253)

14:45 часа, Локомотив София – Царско село (Диема спорт)

16:30 часа, Хановер – Борусия Дортмунд (Евроспорт 2)

16:30 часа, Леверкузен – Кьолн (Cosmote Sport 4 HD, Sky Bundesliga 6 / HD, | FOX Soccer Match Pass [$], | Fox Sports 9 (nederland), | Sky Go Germany, | TeleClub Sport PPV / HD

16:30 часа, Херта – Хамбургер (Cosmote Sport 8 HD, Sky Bundesliga 3 / HD, | FOX Soccer Match Pass [$], | Fox Sports 8 (nederland), | Melita Sports 4, | Sky Go Germany, | TeleClub Sport PPV / HD)

16:30 часа, Хофенхайм – Борусия Мьонхенгладбах (Eleven Extra HD (poland), Sky Bundesliga 5 / HD, | FOX Soccer Match Pass [$], | Fox Sports 10 (nederland), | Melita Sports 2 / HD, | Sky Go Germany, | TeleClub Sport PPV / HD)

16:30 часа, Шалке 04 – Волфсбург (Cosmote Sport 2 HD, Eleven HD (poland), Fox Sports 3 (Nederland), Sky Bundesliga 4 / HD, | FOX Soccer Match Pass [$], | Fox Sports 7 (nederland), | Melita Sports 3, | Play Sports HD2, | Sky Go Germany, | TeleClub Sport PPV / HD)

17:00 часа, Уест Бромич – Манчестър Сити (Диема спорт 2)

17:00 часа, Кардиф – Милуол (Нова спорт)

17:00 часа, Ливърпул – Хъдърсфийлд (6’Eren (den) / HD, beIN Sports MENA HD 2, beIN Sports Turkey 3 / HD, Cosmote Sport 1 HD, Digi Sport 1 (svk) / HD, EuroSport 1 Romania / HD, MATCH! Futbol 2 / HD, Spiler TV (hungary), Sport 2 Israel / HD, Star Sports Select HD1, SuperSport 3 za / HD, SuperSport MaXimo 1, TV2 Sport Premium 2 HD, TV2 Sport Premium HD, TV6 Sweden / HD, Viasat Sport Baltic)

17:00 часа, Арсенал – Суонзи (beIN Sports MENA HD 9, S Sport / HD (turkey), Setanta Kazakhstan / HD, Sport 3 Israel / HD, Star Sports Select HD2, SuperSport 8 za, SuperSport CSN, TV Zimbo, TVT international (Togo), | Astro SuperSport 2, | beIN Sports THA HD 2, | mio Stadium 103 HD, | NBC Premier League Pass [$])

17:00 часа, Кристъл Палас – Уест Хям (beIN Sports MAX 2 / HD (turkey), beIN Sports MENA HD 12, SuperSport 1 za / HD, | beIN Sports DigiTurk Play, | beIN Sports THA HD 4 , mio Stadium 105 HD, | NBC Premier League Pass [$], | SKY NET Sports 3)

17:30 часа, ЦСКА – Славия (Диема спорт)

17:30 часа, Англия – Испания, световно първенство за юноши до 17 години (Евроспорт)

18:00 часа, Бордо – Монако (5 SPORT / HD (israel), Arena Sport 3 (serbia), Arena Sport 5 HD (cro), beIN MAX 1 / HD (españa), beIN Sports HABER / HD, beIN Sports MENA HD 6, Canal+ France / HD, Digi Sport 2 (hun) / HD, Nova Sports 3 HD (cyprus), Nova Sports 3 HD (hellas), Sport 1+ HD (germany), SuperSport 7 HD (alb), TV5 Monde Africa, TV5 Monde Maghreb-Orient / HD, | beIN Sports US 4)

19:00 часа, Милан – Ювентус (Ринг БГ)

19:00 часа, Ростов – Спартак Москва (М Тел Спорт 2)

19:30 часа, Борнемут – Челси (Диема спорт 2)

19:30 часа, Аланияспор – Бешикташ (beIN Sports Turkey 1 / HD, SportKlub 2 (slovenia), | beIN Sports THA HD 4, | SportKlub 4 (croatia) Cable, | SportKlub 4 (serbia) Cable)

19:30 часа, Хъл Сити – Нотингам (Нова спорт)

19:30 часа, Панатинайкос – Олимпиакос (Nova Sports 1 HD (Cyprus), Nova Sports 1 HD (Hellas)

19:30 часа, Байерн Мюнхен – Лайпциг (Евроспорт 2)

19:30 часа, Атлетико Мадрид – Виляреал (Ф+Булсатком)

19:30 часа, Рода – Фейенорд (М Тел Спорт 1)

21:00 часа, Каен – Троа (beIN Sports MAX 4 (france), beIN Sports MENA HD 10, | beIN Sports US 7, | DAZN at/de/ch [$] (geo/R)

21:00 часа, Дижон – Нант (Arena Sport 1 HD (cro), Arena Sport 2 (serbia), beIN Sports MAX 5 (france), beIN Sports MENA HD 6, Digi Sport 2 (hun) / HD, | beIN Sports US 6)

21:00 часа, Монпелие – Рен (Arena Sport 5 (serbia), Arena Sport 5 HD (cro), beIN Sports HABER / HD, beIN Sports MAX 7 (france), Nova Sports 3 HD (cyprus), Nova Sports 3 HD (hellas), Sony ESPN SD / HD, | beIN Sports AUS 1, | beIN Sports THA HD 3)

21:45 часа, Рома – Болоня (Ринг БГ)

21:45 часа, Атлетик Билбао – Барселона (Sport+Булсатком)

21:45 часа, Вилем II – Аякс (М Тел Спорт 1)