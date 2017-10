СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДНЕС







ТЕНИС

10:00 часа Турнир за жени в Сингапур (F+, Sport+ HD)

13:30 часа Турнир за жени в Сингапур (F+, Sport+ HD)

15:00 часа Турнир за мъже във Виена (Мтел Спорт 1) ЗИМНИ СПОРТОВЕ

10:55 часа (Алпийски ски) Световна купа в Зьолден, гигантски слалом, мъже, първи манш (БНТ HD, Евроспорт 1)

13:55 часа (Алпийски ски) Световна купа в Зьолден, гигантски слалом, мъже, втори манш (БНТ 1, Евроспорт 1)

22:00 часа (Фигурно пързаляне) Гран При, Скейт Канада (Евроспорт 2)

23:00 часа (Хокей на лед, НХЛ) Каролина Хърикейнс - Анахайм Дъкс (Мтел Спорт 2) БАСКЕТБОЛ

13:30 часа (Испания) Барселона – Мурсия (Диема Спорт)

22:30 часа (НБА) Индиана Пейсърс – Сан Антонио Спърт (Диема Спорт 2) ДРУГИ СПОРТОВЕ

07:00 часа (Автомобилизъм) Световен шампионат за туристически автомобили на „Мотеги“ (Евроспорт 1)

07:20 часа (Мотоциклетизъм) Мото 2, Гран При на Малайзия (Мтел Спорт 1)

08:00 часа (Колоездене) Обиколка на Хайнан (Евроспорт 2)

09:00 часа (Мотоциклетизъм) Мото GP, Гран При на Малайзия (Мтел Спорт 1)

09:45 часа (Снукър) Световна титла в Китай (Евроспорт 2)

13:30 часа (Снукър) Световна титла в Китай (Евроспорт 2)

18:15 часа (Автомобилизъм) Порше Суперкупа Мексико (Евроспорт 1)

19:15 часа (Колоездене) Шест дни Лондон (Евроспорт 1)

21:00 часа (Формула 1) Гран При на Мексико (Диема Спорт)

21:00 часа (Автомобилизъм) НАСКАР Къп Серии (Мтел Спорт 1) БГ ФУТБОЛ

15:30 часа (Първа лига) Верея – Берое (Диема Спорт)

18:15 часа (Първа лига) Лудогорец – Левски (Диема Спорт) ФУТБОЛ

09:00 часа (Китай, Суперлига) Хебей – Гуанджоу Евъргранде (Fox Sports Italy / HD, SFR Sport 2 / HD, Sport 2 Israel / HD, Sportdigital TV / HD, SportKlub 1 (slovenia), SportKlub 2 (croatia), SportKlub 2 (serbia) / HD)

09:00 часа (Китай, Суперлига) Хенан – Шанхай СИПГ (Polsat Sport News HD, TV3 Sport 2 (den) / HD)

09:00 часа (Китай, Суперлига) Гуанджоу R&F – Тянжин (Sport 1 Israel / HD)

10:30 часа (Русия, Премиер лига) Амкар – Урал (Nash Futbol / HD)

13:00 часа (Русия, Премиер лига) Динамо (Москва) – Тосно (Nash Futbol / HD)

13:00 часа (Испания, Примера дивисион) Хетафе – Реал Сосиедад (beIN LaLiga / HD, beIN Sports MAX 4 (france), beIN Sports MAX 4 (france), beIN Sports MENA HD 17, beIN Sports MENA HD 3, Cosmote Sport 2 HD, Digi Sport 1 (rom), Digi Sport 3 (svk) / HD, Eleven HD (poland), Futbol 2 (ukraine), ONE Sport (israel) / HD, Sky Sports MIX / HD, Sport 1 (hungary) / HD, Sport TV2 (portugal) / HD, SportKlub 3 (croatia), SportKlub 3 (serbia) / HD, SportKlub 3 (slovenia), TV3 Sport (den) / HD, Viasat Jalkapallo Finland HD)

13:30 часа (Италия, Серия „А“) Беневенто – Лацио (Arena Sport 3 (serbia), Arena Sport 4 HD (cro), beIN Sports Espana / HD, beIN Sports MAX 7 (france), Cosmote Sport 8 HD, Eleven Sports HD (poland), MATCH! Futbol 2 / HD, Sky Calcio 1 / HD, Sport TV1 (slovenia), Sport TV3 (portugal) / HD, SuperSport 4 HD (alb), ViaSport 2 HD 9norge)

13:30 часа (Холандия, Ередивизи) Витес – ПСВ Айндховен (Мтел Спорт 2, Arena Sport 1 / HD (svk), Foot+ HD, Fox Sports 1 HD (nederland), Movistar Futbol / HD, Polsat Sport Extra / HD, Sport 3 Israel / HD, Sport TV4 (portugal) / HD, SuperSport 5 HD (alb)

14:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Бирмингам – Астън Вила (Нова Спорт, beIN Sports MAX 5 (france), Eleven Extra HD (poland), Sky Sports Football / HD, Sport 4 Israel / HD, Telekanal Futbol, TV Sport HD (sweden), ViaSport 3 HD (norge)

14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Дуисбург – Унион (Берли) (Cosmote Sport 3 HD, Sky Bundesliga 4 / HD)

14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Хайденхайм – Нюрнберг (Sky Bundesliga 5 / HD)

14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Динамо (Дрезден) – Брауншвайг (Sky Bundesliga 3 / HD)

15:30 часа (Англия, Висша лига) Брайтън – Саутхемптън (Диема Спорт 2, beIN Sports MENA HD 11, Canal+ Poland / HD, Cosmote Sport 1 HD, MATCH! Futbol 1 / HD, Movistar Futbol / HD, S Spor / HD (turkey), SFR Sport 1 HD (france), Sky Sport 3 (italy) / HD, Sky Sports Main Event / HD, Sky Sports Premier League / HD, Spiler TV (hungary), Sport 1 Israel / HD, Sport TV3 (portugal) / HD, TV2 Sport Premium HD, TV3 Sport 2 (den) / HD, Viasat Sport Baltic, iggo Sport Voetbal)

15:30 часа (Русия, Премиер лига) Зенит – Локомотив (Москва) (Мтел Спорт 2, Abu Dhabi Sports 3 HD, MATCH! TV / HD, Nash Futbol / HD, Sport 3 Israel / HD)

15:30 часа (Холандия, Ередивизи) Утрехт – НАК Бреда (FOX Sports 1 HD (nederland)

15:30 часа (Холандия, Ередивизи) Спарта (Ротердам) – Грьонинген (Fox Sports 3 (nederland)

16:00 часа (Италия, Серия „А“) Удинезе – Аталанта (beIN Sports MAX 8 (france), Sky Calcio 2 / HD, SuperSport HD (alb), Tivibu Spor 3 HD)

16:00 часа (Италия, Серия „А“) СПАЛ – Дженоа (beIN Sports MAX 9 (france), Sky Calcio 4 / HD)

16:00 часа (Италия, Серия „А“) Сампдория – Киево (beIN Sports MAX 10 (france), Sky Calcio 5 / HD, ViaSport+ HD (norge)

16:00 часа (Италия, Серия „А“) Наполи – Сасуоло (Ринг, Arena Sport 4 HD (cro), beIN Sports Espana / HD, beIN Sports MENA HD 4, BT Sport 3 / HD, Cosmote Sport 5 HD, Eleven Sports HD (poland), MATCH! Futbol 2 / HD, Sport 1+ HD (germany), Sport TV1 (slovenia), SuperSport 1 HD (alb)

16:00 часа (Италия, Серия „Б“) Кротоне – Авелино (Arena Sport 1 (serbia), beIN Sports MAX 7 (france), Cosmote Sport 8 HD, Sky Calcio 2 / HD)

16:00 часа (Франция, Лига 1) Лион – Метц (Нова Спорт, Arena Sport (serbia), beIN MAX 1 / HD (espana), beIN Sports France 1 / HD)

16:00 часа (Италия, Серия „Б“) Парма – Авелино (Abu Dhabi Sports 4 HD, Sky Calcio 7 / HD, Sky Sport 1 (italy) / HD)

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Вердер – Аугсбург (Евроспорт 2, beIN Sports MENA HD 5, BT Sport 2 / HD, EuroSport North-East / HD, MATCH! Futbol 3 / HD, Sky Bundesliga 1 / HD, Sky Sport Plus (italy) / HD, Sport 2 Israel / HD)

17:15 часа (Испания, Примера дивисион) Жирона – Реал (Мадрид) (Sport+ HD, beIN LaLiga / HD, beIN Sports MENA HD 17, Eleven HD (poland), Fox Sports Italy / HD, ONE Sport (israel) / HD, Sport 1 (hungary) / HD, Sport TV2 (portugal) / HD, SuperSport 7 za / HD, Telekom Sport 3, TV3 Sport 2 (den) / HD, ViaSport 1 HD (norge), Ziggo Sport Select HD)

18:00 часа (Англия, Висша лига) Лестър – Евертън (Диема Спорт 2, 6'Eren (den) / HD, beIN Sports MENA HD 11, Canal+ Sport 2 HD (poland), MATCH! Futbol 1 / HD, Movistar Futbol / HD, S Spor / HD (turkey), SFR Sport 1 HD (france), Sky Sports Main Event / HD, Sky Sports Premier League / HD, Sport TV3 (portugal)

18:00 часа (Португалия, Примейра лига) Спортинг (Брага) – Шавеш (Sport TV Africa / HD, Sport TV1 (portugal) / HD)

19:00 часа (Русия, Премиер лига) Краснодар – СКА-Хабаровск (Мтел Спорт 2, Nash Futbol / HD)

18:00 часа (Франция, Лига 1) Тулуза – Сент Етиен (Нова Спорт, Arena Sport 2 (serbia), beIN Sports Espana / HD, beIN Sports France 1 / HD, BT Sport 3 / HD, Sport 1+ HD (germany)

18:30 часа (Италия, Серия „Б“) Про Верчели – Фоджа (Sky Calcio 2 / HD, Sky Super Calcio / HD)

19:00 часа (Германия, Бундеслига) Щутгарт – Фрайбург (Евроспорт 2, beIN Sports MENA HD 5, BT Sport 2 / HD, Canal+ Sport HD (poland), Cosmote Sport 3 HD, EuroSport North-East / HD, Sky Bundesliga 1 / HD, Sport Israel / HD, ST World Football / HD)

19:30 часа (Испания, Примера дивисион) Ейбар – Леванте (beIN LaLiga / HD, beIN Sports MENA HD 17, Fox Sports Italy / HD, ONE Sport (israel) / HD, Sky Sports Football / HD, Sport TV2 (portugal), ViaSport 2 HD (norge)

20:00 часа (Португалия, Примейра лига) Пасош де Ферейра – Ещорил (Sport TV Africa / HD, Sport TV1 (portugal) / HD)

21:00 часа (Бразилия, Серия „А“) Понте Прета – Коринтианс (Sport+ HD)

21:30 часа (Испания, Сегунда дивисион) Тенерифе – Осасуна (Free Sports UK, GOL (Espana)

21:45 часа (Италия, Серия „А“) Торино – Каляри (Ринг, Arena Sport 4 HD (cro), beIN Sports France 1 / HD, BT Sport 3 / HD, MATCH! Futbol 2 / HD, Sky Calcio 1 / HD, Sky Super Calcio / HD, ViaSport 2 HD (norge)

21:45 часа (Испания, Примера дивисион) Малага – Селта (F+, beIN LaLiga / HD, beIN Sports MENA HD 17, EuroSport 2 Denmark / HD, Fox Sports Italy / HD, ONE Sport (israel) / HD, Sport 1 (hungary) / HD, Sport TV2 (portugal) / HD, SuperSport 1 za / HD)

22:00 часа (Франция, Лига 1) Лил – Марсилия (Нова Спорт, Area Sport 3 (serbia), beIN Sports Espana / HD, BT Sport 2 / HD, Canal+ France / HD, MATCH! Futbol 1 / HD, Sport TV3 (portugal) / HD)

22:15 часа (Португалия, Примейра лига) Авеш – Витория (Гимараиш) (Sport TV Africa / HD, Sport TV1 (portugal) / HD) https://www.blitz.bg/