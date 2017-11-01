Резултатите и голмайсторите от Шампионската лига във вторник    

Съдържание
ГРУПА „А“
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД – БЕНФИКА 2:0
1:0 Миле Свилар (45-автогол), 2:0 Дейли Блинд (78-дузпа)
Манчестър, „Олд Трафорд“
Съдия: Гедиминас Мажейка (Литва)
БАЗЕЛ – ЦСКА (МОСКВА) 1:2
1:0 Лука Цуфи (32), 1:1 Алан Дзагоев (65), 1:2 Понтус Вернблум (79)
Базел, „Санкт Якоб Парк“
Съдия: Милорад Мажич (Сърбия)
ГРУПА „В“
ПСЖ – АНДЕРЛЕХТ 5:0
1:0 Марко Верати (30), 2:0 Неймар (45+4), 3:0 Лейвин Курзава (52), 4:0 Лейвин Курзава (72), 5:0 Лейвин Курзава (78)
Париж, „Парк де Пренс“
Съдия: Давид Фернандес Борбалан (Испания)
СЕЛТИК – БАЙЕРН 1:2
0:1 Кингсли Коман (22), 1:1 Калъм Макгрегър (74), 1:2 Хави Мартинес (77)
Глазгоу, „Паркхед“
Съдия: Дани Макели (Холандия)
ГРУПА „С“
РОМА – ЧЕЛСИ 3:0
1:0 Стефан Ел Шаарави (1), 2:0 Стефан Ел Шаарави (36), 3:0 Диего Пероти (63)
Рим, „Олимпико“
Съдия: Йонас Ериксон (Швеция)
АТЛЕТИКО (МАДРИД) – КАРАБАХ 1:1
0:1 Мичел (40), 1:1 Томас Партей (56)
Мадрид, „Уанда Метрополитано“
Съдия: Дениз Айтекин (Германия)
ГРУПА „D“
ОЛИМПИАКОС – БАРСЕЛОНА 0:0
Атина, „Георгиос Караискакис“
Съдия: Антъни Тейлър (Англия)
СПОРТИНГ (ЛИСАБОН) – ЮВЕНТУС 1:1
1:0 Бруно Сезар (20), 1:1 Гонсало Игуаин (79)
Лисабон, „Жозе Алваладе“
Съдия: Клеман Тюрпен (Франция)
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