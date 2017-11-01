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Новини в Галерия
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2017-11-01 @ 12:41 EET
Резултатите и голмайсторите от Шампионската лига във вторник    
2017-11-01 @ 11:19 EET
Спорт

Резултатите и голмайсторите от Шампионската лига във вторник











ГРУПА „А“

МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД – БЕНФИКА 2:0
1:0 Миле Свилар (45-автогол), 2:0 Дейли Блинд (78-дузпа)

Манчестър, „Олд Трафорд“
Съдия: Гедиминас Мажейка (Литва)


БАЗЕЛ – ЦСКА (МОСКВА) 1:2
1:0 Лука Цуфи (32), 1:1 Алан Дзагоев (65), 1:2 Понтус Вернблум (79)

Базел, „Санкт Якоб Парк“
Съдия: Милорад Мажич (Сърбия)


ГРУПА „В“
ПСЖ – АНДЕРЛЕХТ 5:0
1:0 Марко Верати (30), 2:0 Неймар (45+4), 3:0 Лейвин Курзава (52), 4:0 Лейвин Курзава (72), 5:0 Лейвин Курзава (78)

Париж, „Парк де Пренс“
Съдия: Давид Фернандес Борбалан (Испания)


СЕЛТИК – БАЙЕРН 1:2
0:1 Кингсли Коман (22), 1:1 Калъм Макгрегър (74), 1:2 Хави Мартинес (77)

Глазгоу, „Паркхед“
Съдия: Дани Макели (Холандия)


ГРУПА „С“
РОМА – ЧЕЛСИ 3:0
1:0 Стефан Ел Шаарави (1), 2:0 Стефан Ел Шаарави (36), 3:0 Диего Пероти (63)

Рим, „Олимпико“
Съдия: Йонас Ериксон (Швеция)


АТЛЕТИКО (МАДРИД) – КАРАБАХ 1:1
0:1 Мичел (40), 1:1 Томас Партей (56)

Мадрид, „Уанда Метрополитано“
Съдия: Дениз Айтекин (Германия)


ГРУПА „D“
Резултат с изображение за barcelona logoОЛИМПИАКОС – БАРСЕЛОНА 0:0

Атина, „Георгиос Караискакис“
Съдия: Антъни Тейлър (Англия)


JuventusСПОРТИНГ (ЛИСАБОН) – ЮВЕНТУС 1:1
1:0 Бруно Сезар (20), 1:1 Гонсало Игуаин (79)

Лисабон, „Жозе Алваладе“
Съдия: Клеман Тюрпен (Франция)

РЕЗУЛТАТИ, КЛАСИРАНЕ И СТАТИСТИКА В ШАМПИОНСКА ЛИГА 

https://www.blitz.bg


 

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