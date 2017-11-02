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Новини в Галерия
 Добре дошли в НДТ, Добрич, България
 2017-11-02 @ 10:12 EET
Резултатите и голмайсторите от Шампионската лига в сряда    
2017-11-02 @ 08:12 EET
Спорт

Резултатите и голмайсторите от Шампионската лига в сряда












    Група "Е
 
                                  Sevilla cf 200px.png                  Резултат с изображение             Севиля - Спартак (Москва) 2:1
                                                                      1:0 Клемент Ленгле (30), 2:0 Евер Банега (59), 2:1 Зе Луис (78)

      

Севиля, "Рамон Санчез Писхуан
Съдия: Артур Диас (Португалия)

             Резултат с изображение за fc maribor      Свързано изображениеЛивърпул - Марибор 3:0
1:0 Мохамед Салах (49), 2:0 Емре Джан (64), 3:0 Даниел Стъридж (90)

Ливърпул, "Анфийлд"
   Съдия: Иван Кужляк (Словакия)


Група "F" 

Резултат с изображение за napoliРезултат с изображение за manchester city  Наполи - Манчестър Сити 2:4
1:0 Лоренцо Инсиние (21), 1:1 Николас Отаменди (34), 1:2 Джон Стоунс (48), 2:2 Жоржиньо (62-дузпа), 2:3 Серхио Агуеро (69), 2:4 Рахим Стърлинг (90+2)

Неапол, "Сан Паоло"
Съдия: Феликс Брих (Германия)


Резултат с изображение за shakhtar donetskРезултат с изображение за feyenoordШахтьор (Донецк) - Фейенорд 3:1
0:1 Николай Йоргенсен (12), 1:1 Факундо Ферейра (14), 2:1 Марлос (17), 3:1 Марлос (68)

Харков, "Металист"
Съдия: Тасос Сидирополус (Гърция)


Група "G"

Резултат с изображение за besiktasРезултат с изображение за monaco fc Бешикташ - Монако 1:1
         0:1 Рони Лошеш (45+1), 1:1 Дженк Тосун (54-дузпа)

      Истанбул, "Водафон Парк"
          Съдия: Паоло Талиавенто (Италия)



Резултат с изображение за porto fcСвързано изображениеПорто - РБ (Лайпциг) 3:1
1:0 Ектор Ерера (13), 1:1 Тимо Вернер (48), 2:1 Данило (61), 3:1 Макси Перейра (90)
           

              Порто, "Ещадио ду Драгао"
Съдия: Овидио Хатеган (Румъния)


Група "Н" 

Резултат с изображение за tottenhamРезултат с изображение за real madrid Тотнъм - Реал (Мадрид) 3:1
1:0 Деле Али (27), 2:0 Деле Али (56), 3:0 Кристиан Ериксен (65), Кристиано Роналдо (80)

Лондон, "Уембли"
Съдия: Джунейт Чакър (Турция)


Резултат с изображение за borussia dortmundРезултат с изображение за apoel nicosia   Борусия (Дортмунд) - Апоел (Никозия) 1:1
1:0 Рафаел Герейро (29), 1:1 Микаел Поте (51)
 

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
    Съдия: Матей Юг (Словения)

РЕЗУЛТАТИ, КЛАСИРАНЕ И СТАТИСТИКА В ШАМПИОНСКА ЛИГА 


https://www.blitz.bg

 

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