Резултатите и голмайсторите от Шампионската лига в сряда    

Съдържание
Севиля, "Рамон Санчез Писхуан
Съдия: Артур Диас (Португалия)
Ливърпул - Марибор 3:0
1:0 Мохамед Салах (49), 2:0 Емре Джан (64), 3:0 Даниел Стъридж (90)
Ливърпул, "Анфийлд"
Съдия: Иван Кужляк (Словакия)
Група "F"
Наполи - Манчестър Сити 2:4
1:0 Лоренцо Инсиние (21), 1:1 Николас Отаменди (34), 1:2 Джон Стоунс
(48), 2:2 Жоржиньо (62-дузпа), 2:3 Серхио Агуеро (69), 2:4 Рахим
Стърлинг (90+2)
Неапол, "Сан Паоло"
Съдия: Феликс Брих (Германия)
Шахтьор (Донецк) - Фейенорд 3:1
0:1 Николай Йоргенсен (12), 1:1 Факундо Ферейра (14), 2:1 Марлос (17), 3:1 Марлос (68)
Харков, "Металист"
Съдия: Тасос Сидирополус (Гърция)
Група "G"
Бешикташ - Монако 1:1
0:1 Рони Лошеш (45+1), 1:1 Дженк Тосун (54-дузпа)
Истанбул, "Водафон Парк"
Съдия: Паоло Талиавенто (Италия)
Порто - РБ (Лайпциг) 3:1
1:0 Ектор Ерера (13), 1:1 Тимо Вернер (48), 2:1 Данило (61), 3:1 Макси Перейра (90)
Порто, "Ещадио ду Драгао"
Съдия: Овидио Хатеган (Румъния)
Група "Н"
Тотнъм - Реал (Мадрид) 3:1
1:0 Деле Али (27), 2:0 Деле Али (56), 3:0 Кристиан Ериксен (65), Кристиано Роналдо (80)
Лондон, "Уембли"
Съдия: Джунейт Чакър (Турция)
Борусия (Дортмунд) - Апоел (Никозия) 1:1
1:0 Рафаел Герейро (29), 1:1 Микаел Поте (51)
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
Съдия: Матей Юг (Словения)
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