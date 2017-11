СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И ИНТЕРНЕТ ДНЕС 2017-11-03 @ 12:53 EET СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И ИНТЕРНЕТ ДНЕС







ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА





ТЕНИС



15:00 часа Турнир за мъже в Париж (Мтел Спорт 1)

20:30 часа Турнир за мъже в Париж (Мтел Спорт 1) ВОЛЕЙБОЛ

18:30 часа (Суперлига) Нефтохимик – ЦСКА (Диема Спорт 2) БАСКЕТБОЛ

19:00 часа (Евролига) ЦСКА (Москва) – Жалгирис (MATCH! Arena / HD, MATCH! TV / HD, Nova Sports 2 HD (cyprus), Nova Sports 2 HD (hella), SportKlub HD (balkins), Viasat Sport Baltic)

19:30 часа (Евролига) Анадолу Ефес – Уникаха Малага (Мтел Спорт 2, beIN Sports Turkey 3 / HD, Digi Sport 3 (hun), Nova Sports 1 HD (cyprus), Nov Sports 1 HD (hellas), Polsat Sport News HD, SportKlub 1 (croatia), SportKlub 1 (montenegro) / HD, SportKlub 1 (serbia) / HD, SportKlub 1 (slovenia)

22:00 часа (Евролига) Барселона – Олимпиакос (Мтел Спорт 2, beIN Sports Turkey 3 / HD, Digi Sport 3 (hun), Digi Sport 4 HD (svk), Nova Sports 2 HD (cyprus), Nova Sports 2 HD (hellas), SportKlub 1 (croatia), SportKlub 1 (montenegro) / HD, SpotKlub 1 (serbia) / HD, SportKlub 1 (slovenia), Viasat Sport Baltic, Viasat Urheilu Finland HD) ДРУГИ СПОРТОВЕ



13:30 часа (Снукър) Световна титла в Китай (Евроспорт 1)

15:00 часа (Фигурно пързаляне) Гран При в Китай (Евроспорт 2)

17:30 часа (Мотоциклетизъм) Супербайк, Световна купа в Дубай (Евроспорт 1)

20:00 часа (Мотоциклетизъм) Супербайк, Световна купа в Дубай (Евроспорт 1)

21:00 часа (Дартс) Световни серии 2017 (Нова Спорт) ПЛАЖЕН ФУТБОЛ

16:45 часа Междуконтитентална купа, полуфинали (Мтел Спорт 2) БГ ФУТБОЛ

17:30 часа (Първа лига) Ботев (Пловдив) – Славия (Диема Спорт) ФУТБОЛ

16:30 часа (Русия, Премиер лига) Урал – Динамо (Москва) (Nash Futbol / HD)

19:00 часа (Дания, Суперлига) Мидтиланд – Хелзингьор (TV3 Sport (den) / HD)

19:00 часа (Полша, Екстракласа) Корона (Киелце) – Шльонск (Вроцлав) (EuroSport 2 Polska / HD)

19:00 часа (Турция, Суперлига) Галатасарай – Генчлербирлиги (beIN Sports France 2 / HD, beIN Sports Turkey 1 / HD, SportKlub 3 (croatia), SportKlub 3 (serbia) / HD, SportKlub 3 (slovenia)

19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Кайзерслаутерн – Бохум (Cosmote Sport 7 HD, Sky Bundesliga 2 / HD)

19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Зандхаузен – Дуисбург (Eleven Sports HD (poland), Sky Bundesliga 3 / HD, Sport 1 Israel / HD)

20:00 часа (Норвегия, Елитсериен) Сандефьорд – Волеренга (MAX Norge / HD)

20:45 часа (Румъния, Лига 1) Астра (Гюргево) – Университатя (Крайова) (Digi Sport 1 (rom) / HD, Look Plus (romania) / HD, Telekom port RO 1 / HD)

21:00 часа (Франция, Лига 2) Пари ФК – Лориен (beIN Sports France 2 / HD)

21:00 часа (Франция, Лига 2) Аячо – Шатору (beIN Sports MAX 4 (france)

21:00 часа (Франция, Лига 2) Оксер – Газелек (Аячо) (beIN Sports MAX 5 (france)

21:00 часа (Франция, Лига 2) Ним – Кювили (beIN Sports MAX 6 (france)

21:00 часа (Франция, Лига 2) Ниор – Клермон (beIN Sports MAX 7 (france)

21:00 часа (Франция, Лига 2) Орлеан – Сошо (beIN Sports MAX 8 (france)

21:00 часа (Франция, Лига 2) Тур – Бург-Перона (beIN Sports MAX 9 (france)

21:00 часа (Франция, Лига 2) Валансиен – Брест (beIN Sports MAX 10 (france)

21:00 часа (Холандия, Ередивизи) Спарта (Ротердам) – Хееренвеен (Fox Sports 3 (nederland), ViaSport+ HD (norge)

21:15 часа (Дания, Суперлига) Силкеборг – Хорсенс (Canal 9 (denmark) / HD)

21:30 часа (Германия, Бундеслига) Айнтрахт (Франкфурт) – Вердер ( Евроспорт 2 , beIN Sports MENA HD 5, BT Sport 1 / HD, Canal+ Spoert 2 HD (poland), Cosmote Sport 1 HD, EuroSport 2 North-East / HD, EuroSport 2 XTRA HD (de), Fox Sports 2 HD (nederland), Idman TV, MATCH! Futbol 3 / HD, Movistar Futbol / HD, Setanta Sport+ / HD, Sky Sport Plus (italy), Sport 1 Israel / HD, Sport 24 At Sea HD, Sport TV4 (portugal) / HD, Star Sports Select HD2, SuperSport 4 HD (alb)

21:30 часа (Полша, Екстракласа) Арка (Гдиня) – Лехия (Гданск) (Canal+ Sport HD (poland)

21:30 часа (Италия, Серия „Б“) Пескара – Палермо (Abu Dhabi Sports 5 HD, Sky Calcio 1 / HD, Sky Sport 1 (italy) / HD, Sky Super Calcio / HD, SuperSport 2 HD (alb)

21:45 часа (Англия, Чемпиъншип) Уулвърхемптън – Фулъм ( Диема Спорт 2 , beIN Sports MENA HD 11, beIN Sports MENA HD 2, Eleven Sports HA (poland), Sky Sports Football / HD, Sky Sports Main Event / HD, Sport 2 Israel / HD, Sportdigital TV / HD, Sportklub 3 (croatia. SportKlub 3 (serbia) / HD, SportKlub 3 (slovenia), TV3 MAX (denmark), TV3 Sport HD (sweden), ViaSport 3 HD (norge)

21:45 часа (Франция, Лига 1) Рен – Бордо ( Диема Спорт , Arena Sport 3 (serbia), Arena Sport 3 HD (cro), beIN Sports Espana / HD, beIN Sports MENA HD 6, beIN Sports Turkey 4 / HD, BT Sport 2 / HD, Canal+ Sport (france) /HD, Canal+ Sport 1 Afrique, Digi Sport 1 (hun) / HD, MATCH! Futbol 2 / HD, Nova Sports 1 HD (cyprus), Nova Sport 1 HD (hellas), Setanta Sports Eurasia / HD, Sport 1 (czech/svk) / HD, Sport1+ HD (germany), Sport Tv1 (slovenia)

21:55 часа (Англия, ФА Къп) Хайд – МК Донс (BBC Two / HD (exc wales), Eleven Extra HD (poland), MATCH! Futbol 1 / HD, Sport 2 (hungary)

22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Бетис – Хетафе (beIN Sports Turkey 2 / HD, Cosmote Sport 2 HD, Eleven HD (poland), Fox Sports Italy / HD, Futbol 2 (ukraine) / HD, GOL (Espana), ONE Sport (israel) / HD, Sky Sports *ED button, Sky Sports MIX / HD, Sony TEN 2 India, Sport TV2 (portugal), SportKlub HD (balkins), SuperSport 7 za / HD, SuperSport MaXimo 1, Telekom Sport RO 3, Viasat Jalkapallo Finland HD, Viasat Sport Premium / HD, ViaSport 1 HD (norge)

22:30 часа (Португалия, Примейра лига) Витория (Сетубал) – Авеш (Sport TV Africa / HD, Sport TV1 (portugal) / HD)







ПО ИНТЕРНЕТ



ФУТБОЛ

16:30 часа (Русия, Премиер лига) Урал – Динамо (Москва) – ТУК

19:00 часа (Дания, Суперлига) Мидтиланд – Хелзингьор – ТУК

19:00 часа (Полша, Екстракласа) Корона (Киелце) – Шльонск (Вроцлав) – ТУК

19:00 часа (Турция, Суперлига) Галатасарай – Генчлербирлиги – ТУК

19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Кайзерслаутерн – Бохум – ТУК

19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Зандхаузен – Дуисбург – ТУК

20:00 часа (Норвегия, Елитсериен) Сандефьорд – Волеренга – ТУК

20:45 часа (Румъния, Лига 1) Астра (Гюргево) – Университатя (Крайова) – ТУК

21:00 часа (Холандия, Ередивизи) Спарта (Ротердам) – Хееренвеен – ТУК

21:30 часа (Германия, Бундеслига) Айнтрахт (Франкфурт) – Вердер – ТУК

21:30 часа (Полша, Екстракласа) Арка (Гдиня) – Лехия (Гданск) – ТУК

21:30 часа (Италия, Серия „Б“) Пескара – Палермо – ТУК

21:45 часа (Англия, Чемпиъншип) Уулвърхемптън – Фулъм – ТУК

21:45 часа (Франция, Лига 1) Рен – Бордо – ТУК

22:00 часа (Испания, Примера дивисион) Бетис – Хетафе – ТУК

22:30 часа (Португалия, Примейра лига) Витория (Сетубал) – Авеш – ТУК https://www.blitz.bg













