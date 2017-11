СПОРТЪТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И ИНТЕРНЕТ ТАЗИ ВЕЧЕР









ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА



БАСКЕТБОЛ

19:00 часа (Евролига) Химки – Баскония (SportKlub 1 (Croatia), SportKlub 1 (montenegro) / HD, SportKlub 1 (Serbia) / HD, SportKlub 1 (Slovenia)

21:00 часа (Евролига) Брозе Баскетс – Фенербахче (Telekom Sport (Germany)

21:00 часа (Евролига) Олимпиакос – Панатинайкос (Мтел Спорт 2, Digi Sport 4 HD (svk), SportKlub 2 (Slovenia)

21:45 часа (Евролига) Уникаха Малага – Цървена звезда (SportKlub 1 (Croatia), SportKlub 1 (Montenegro) / HD, SportKlub 1 (Serbia) / HD, SportKlub 1 (Slovenia) ТЕНИС

20:00 часа Турнир за мъже в Милано (Мтел Спорт 1) ДРУГИ СПОРТОВЕ



21:00 часа (Колоездене) Световно първенство на писта (Евроспорт 1)

21:00 часа (Снукър) Шампионът на шампионите (Евроспорт 1) ФУТБОЛ



18:00 часа (ЕП до 21 г., кв.) Унгария – Швеция (C More Fotboll HD)

19:00 часа (Мондиал 2018, кв.) ЮАР – Сенегал (beIN Sports France 1 / HD, BT Sport 2 / HD, SuperSport 10 za, SuperSport 4 za / HD)

19:30 часа (ЕП до 21 г., кв.) Холандия – Андора (Foz Sports 1 HD (Nederland)

20:00 часа (ЕП до 21 г., кв.) Уелс – Босна и Херцеговина (S4C *RED button, S4C Digital / HD)

20:00 часа (контрола) Украйна – Словакия (JOJ Plus / HD)

21:30 часа (Мондиал 2018, кв.) Алжир – Нигерия (SuperSport 7 za / HD, SuperSport 9 East)

21:45 часа (Мондиал 2018, кв.) Швеция – Италия (Диема Спорт, 6’Eren (den) / HD, Abu Dhabi Sports 3 HD, Canal+ Sport (france) / HD, Cosmote Sport 1 HD, EuroSport Norge HD, IR Cama 3 (Clawoa), Kanal 5 (Sweden) / HD, MAX Norge / HD, Movistar Futbol / HD, Polsat Sport / HD, RAI 1 / HD, Sky Sports Football / HD, Sky Sports Main Event / HD, Sport 1 (Czech/svk) / HD, Sport 1 (hungary) / HD, Sport TV1 (Portugal) / HD, Ziggo Sport Select HD)

21:45 часа (контрола) Белгия – Мексико (beIN Sports France 2 / HD, een / HD (Belgium), TV3 Sport (den) / HD, ViaSport 3 HD (norge)

21:45 часа (контрола) Полша – Уругвай (Arena Sport 5 HD (cro), beIN Sports MAX 5 (france), TVP 1 (Poland) / HD, TVP Sport / HD (Poland)

21:45 часа (контрола) Португалия – Саудитска арабия (RTP 1 / HD, RTP Africa, RTP International)

22:00 часа (Испания, Сегунда дивисион) Кордоба – Осасуна (GOL (Espana)

22:00 часа (контрола) Англия – Германия (Диема Спорт 2, beIN Sports France 3 / HD, Eleven HD (Poland), EuroSport 2 Denmark / HD, Fox Sports 2 HD (Nederland), ITV / ITV HD (England), Nova Sport 2 HD (Czech), Sport 2 (Hungary), STV (Scotland) / HD, SuperSport 3 za / HD, SuperSport MaXimo 1, UTV (Ulster) / HD, ViaSport 1 HD (Norge), ZDF / HD)

22:00 часа (контрола) Франция – Уелс (Abu Dhabi Sports 4 HD, Arena Sport 3 HD (cro), BBC One (Wales) / HD, Polsat Sport Extra / HD, Sport TV2 (Portugal), TF1 (Suisse) / HD, TF1 / HD (France), TV3 MAX (Denmark) / HD, ViaSport 2 HD (Norge)

ПО ИНТЕРНЕТ



ДРУГИ СПОРТОВЕ



21:00 часа (Колоездене) Световно първенство на писта – ТУК ФУТБОЛ



19:00 часа (Мондиал 2018, кв.) ЮАР – Сенегал – ТУК

20:00 часа (контрола) Украйна – Словакия – ТУК

21:30 часа (Мондиал 2018, кв.) Алжир – Нигерия – ТУК

21:45 часа (Мондиал 2018, кв.) Швеция – Италия – ТУК

21:45 часа (контрола) Белгия – Мексико – ТУК

21:45 часа (контрола) Полша – Уругвай – ТУК

21:45 часа (контрола) Португалия – Саудитска арабия – ТУК

22:00 часа (контрола) Англия – Германия – ТУК

22:00 часа (контрола) Франция – Уелс – ТУК



