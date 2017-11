НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ЗВЕЗДИ СЕ СЪБИРАТ В BIG BROTHER: MOST WANTED 2017-11-12 @ 14:31 EET Криминалната тема сменя любовната от понеделник, 13 ноември





VIP Brother 2017 вече е история, но най-известната Къща в България няма дълго да остане празна. Още утре вечер в 20:00 часа най-търсените ще се съберат под един покрив за един изключителен сезон, отвъд всичко познато до момента – Big Brother: Most Wanted.

Най-знаковите участници от VIP Brother и други риалити формати ще заживеят заедно в най-известната Къща в България. Най-епичните звезди ще бъдат поставени на изпитанията на Big Brother, а този път той е настроен за нещо криминално...

„Big Brother: Most Wanted е нещо, което не сме правили до момента. Особеното при него е, че в Къщата ще влязат участници, които добре познават играта. Те вече са я играли, гледали, изследвали, имали са време да изградят стратегии и да премислят движенията си. Ако кажем, че VIP Brother е сблъсък на характери, то Big Brother: Most Wanted е сблъсък и на характери, и на стратегии. По казаното до момента се досещате, че няма как любовната тема да бъде запазена, защото тя просто не се вписва с тези участници. Именно затова залагаме на нещо напълно ново и различно – криминална тема. Очаква ни наистина изключителен сезон!“ – разкриват загадъчно продуцентите и допълват, че участниците са тези, които определят интензитета на отношенията в Къщата, а подборът в Big Brother: Most Wanted е безкомпромисен.

Big Brother тръгва по следите на най-търсените звезди от понеделник вечер в 20:00 часа само по NOVA.

