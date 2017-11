Алкохолът уби първия вокалист на Faith No More (ВИДЕО) 2017-11-13 @ 12:41 EET Първият вокалист на алтернативната метъл група Faith No More Чък Моузли почина на 57-годишна възраст, съобщи The Rolling Stone. Бандата, заедно с Моузли, влезе в световните класации с първия си хит We Care a Lot. Малко след това певецът напусна групата и се присъедини към Bad Brains в началото на деветдесетте. След това се отдаде на солова кариера. От 2009 г. насам той участва в няколко концерта на Faith No More.



Семейството на Моузли уточни, че смъртта му е в следствиев на алкохола, въпреки леченията, на които се е подлагал и дългия период на трезвеност. "След дълъг период на трезвост, Чарлс Хенри Моузли III изгуби живота си на 9 ноември 2017 г. поради пристрастяването си към алкохола", пише семейството на Моузли в изявление. "Споделяме начина, по който той си отиде, защото се надяваме, че така ще изпратим предупредително послание към всеки, който се бори със зависимостта си към алкохола. Смъртта му остави огромна празнина в сърцата на дългогодишната му партньорка Пип Логан, двете му дъщери — Ерика и Софи и внука му Волфганг Логан Моузли. Семейството ще приема дарения, с които да може да покрие разходите за погребение", се казва още в изявлението на близките на Моузли. Преди две години Чък Моузли призна, че е изпаднал в крайна нищета и помоли във Facebook феновете си за помощ, за да не бъде изхвърлено семейството му на улицата.



https://www.blitz.bg



Faith No More ft. Young MC, Ozzy Osbourne & James Hetfield - Epic & War Pigs [HQ] 1990





Сходни връзки Още от По света



Free Hit Counter

Stats